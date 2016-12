La izquierda no tiene argumentos consistentes contra el Liberalismo Económico. Por Albert Geovo  (@aegeovo) 

Éste asunto es de gran importancia en el acontecer político de las naciones. Y es precisamente que la izquierda no tiene argumentos contra el liberalismo económico, y es más me replica un amigo: “la izquierda no tiene argumentos propiamente marxistas, porque no se han leído a Marx, sus argumentos no son argumentos, son clichés, como el de la desigualdad, la ideología de género, los empresarios especuladores y toda esa historieta – de propagandas por todos los medios y espacios educativos y de información donde influyen en todo los países- , pero argumentos – solidos – contra el liberalismo económico, no tiene“.

Es por ello que sostengo a raíz de múltiples e innumerables análisis y estudio, que la izquierda contra el liberalismo clásico, liberalismo económico, no tiene arma comunicacional alguna, más que las innumerables mentiras, engaños y enredos que promueven en los países donde influyen, que está demás decir que son la mayoría de países del mundo, donde gana la izquierda bien sea a través de elecciones, o golpes de Estado para mantener el continuismo de las políticas de economía planificada, estatista, o girar a la sociedad a estos modelos socialista que terminan deteriorando la calidad de vida de todos los ciudadanos.

La izquierda se crea su propio enemigo que dice ser la social democracia, de donde viene su archiconocido líder Vladimir Ilich Iliánov, alias Lenin, más la izquierda no menciona ni en broma, que su verdadero oponente está en el liberalismo económico, el cual es el que funda las bases de la democracia moderna de bases capitalista, la única capaz en demostrar poder crear riqueza y desarrollar las naciones con el capital, ahorro y trabajo, elementos imprescindibles en el desarrollo de cada ciudadano, fuente directa del crecimiento económico de una nación.

En Venezuela, al igual que en toda Latinoamérica, la izquierda esta enquistada en el poder, pero no de ahora de las últimas dos décadas, sino desde el derrocamiento de las dictaduras, de generales y caudillos, y es precisamente a través del triunfo del comunismo de la URSS en segunda guerra mundial contra el Nacional Socialismo, cuando se logra instaurar las democracias en la región, en otras palabras, Latinoamérica conoce la democracia gracias al comunismo, lo cual deja en evidencia que conoce una torcida democracia, una democracia estatista, presidencialista, centralista y en poco o en nada federalista de régimen de gobierno parlamentario.

La izquierda señala al capitalismo, pero nunca define que es el capitalismo, los principios del capitalismo, porque de hacerlo, quedaría en evidencia todo el entramado de mentiras que teje hacia el mismo.

Los que han leído el Capital de Marx, saben que ese libro de lo que menos habla es de economía, sino de historia y filosofía, que por cierto es todo un galimatías encantador de serpientes.

La izquierda hoy por hoy amanece renovada con sus teoría del cambio climático, y la ideología de género, pero son precisamente los países más capitalistas, los más democráticos y menos contaminantes, y los que precisamente permiten pleno desarrollo a las individualidades.

Además que cualquier persona que investigara tan sólo un poco de lo que se trata la ideología de género se daría cuenta de la desnaturalización de la humanidad, mas sólo se sabe de la ideología de géneros los clichés, pero se omite el grave daño que causa en las personas que se le suministra ésta ideología muy en boga por éste tiempo.

Igual parece ser una estafa lo que sucede con el cambio climático, son los países más capitalistas, con más libertades económicas los menos contaminados en lagos y ríos, los más limpios y conservacionistas del ecosistema, cosa contraria sucede con los países de modelo socialista, sus lagos y ríos, ecosistema en general están contaminados, y es evidente a los ojos de cualquiera el alto nivel de contaminación.

Por otro lado Carlos Marx, en el capital pretende afirmar que la fuerza de los trabajadores es más valiosa que la inteligencia de una persona en generar riqueza, esto no es verdad. la inteligencia que es lo que promueve el liberalismo económico, es capaz de generar decenas de empleo productivo y de calidad, y sin ella la fuerza del trabajo no tendría donde emplearse, y hay que entender que el período de proletario no es más que un nivel de consciencia, y lo que se busca es que las personas superen esa fase de proletarios y pasen a ser empleadores, para generar así más riqueza para sí mismo y para la nación, a través, de la creciente fuente de trabajo que generan, sólo así se convierten los países en competitivos y desarrollados, con más empleo y mayor ingreso , más confort y mejores condiciones de vida.

La izquierda limita la inteligencia de las personas con un exacerbado estatismo, y en otros casos moderados, pero igual instituye mecanismos legales, y fiscales, para frenar las capacidades de las personas en generar riqueza, empleo, trabajo y condiciones de vida de calidad.

Además, se sabe que en los países con mayor libertad económica son los países con más empleo y por consiguiente menos tasa de desempleo, al mismo tiempo que son estos países, los más capitalistas, donde el PIB, el ingreso por persona, es superior a aquellos países donde se instaura el modelo socialista, ejemplo hoy Venezuela, Cuba, Zimbabue, Etiopia, Somalia, entre muchos más, que se encuentran entre los últimos lugares de libertad y competitividad económica, y en donde los trabajadores si acaso les alcanza el ingreso para alimentarse.

La izquierda habla de democracia socialista, protagónica y participativa, cuando todos estas formas en la práctica no han hecho más que deformar la democracia, limitar la libertad de expresión, destruir la productividad y con ella la economía de un país. Lo contrario sucede en aquellos países donde la democracia salvaguarda las bases de la democracia representativa y Capitalista o económica.

Es precisamente Teng Siao Ping, por los años 80 con sus reformas Capitalista, que logra conseguir sacar a la china comunista del atraso al que la había dejado Mao, luego de la fundación de la República Popular China, para colocar a ese país en la gran potencia económica y política que es hoy.

Con Siao Ping, la China aplicó una serie de políticas propias de la economía de mercado, libero los precios, se respetó la propiedad privada de los empresarios, lo que llevó a China con éstas y muchas reformas más a la modernización y desarrollo económico que es hoy China en muchas Zonas; a pesar de todos los excesos en cuanto a violación de derechos humanos, encarcelamientos, asesinatos en su mandato en especial en las protestas de la Plaza de Tiananmén de 1989.

DC / Albert Geovo / Abogado, Maestrando Ciencias Políticas / [email protected] / @aegeovo