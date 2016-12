Farc niegan que haya abusos en zona de preagrupamiento en Antioquia

Como visitas de familiares de los guerrilleros y no presencia de prostitutas y de menores de edad que se estén movilizando a la zona de preagrupamiento que está en San Francisco, Yondó, Antioquia, calificaron este miércoles las FARC lo que sucede por estos días en esa región.

La repsuesta se dio tras las denuncias que en ese sentido hizo el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien manifestó que por declaraciones de la comunidad se tiene información de que hay constante movimiento de mujeres y niños hacia esa zona, como también de que han estado en el casco urbano de ese municipio algunos guerrilleros que habrían consumido licor.

El negociador de las Farc, alias ‘Marcos Calarca’, sostuvo que esas declaraciones son “una infamia que no tiene medida” y planteó que “estamos cumpliedo con nuetra parte y lo hacemos de buena voluntad”.

Calarca sostuvo que esas personas a las que hace referencia la Gobernación de Antioquia son familiares de los guerrilleros, que aprovechando la época del año les visitan. “Las familias buscan a sus hijos y es en la epoca de navidad”, declaró. Precisó que esa comunidad tiene por norma la prohibición de la presencia de prostitutas en la región.

“Queremos expresar que esas declaraciones del Gobernador son una afrenta al proceso, no es sólo una ofensa a las Farc, esto se dirige como un proyecto robusto a atacar al proceso de reconciliación”, planteó.

El jefe guerrilleros manifestó además que “nosotros sabemos que está pasando en nuestros puntos, serán algunas personas que quieren golpear el proyecto”.

EL COMUNICADO DE LAS FARC

Pretensiones de sabotear la paz

Las absurdas e infames declaraciones del Gobernador de Antioquía, Luis Pérez Gutiérrez, sugiriendo explotación sexual infantil y prostitución en el PPT de San Francisco, Yondó, son una afrenta a los hombres y mujeres de nuestra organización y un atentado a la construcción de la paz estable y duradera.

El país conoce que la ONU supervisa los Puntos de Preagrupamiento de las FARC-EP, pero esta nueva falsa acusación demuestra otra vez la vocación de guerra del Gobernador y los medios que no hacen periodismo sino que inventan y manipulan contra este proceso.

Rechazamos las pretensiones del Gobernador de Antioquia de condenar al ostracismo a las guerrilleras y guerrilleros en proceso de paz y no aceptamos su visita a nuestros campamentos porque solo llevan odio y rencor.

Nada dicen del proceso de reconciliación que vive hoy la familia colombiana y de la que hace parte la guerrillerada fariana, porque su odio no les permite ver esto.

Confundir a las familias de los guerrilleros y guerrilleras en sus acostumbradas visitas decembrinas, ahora públicas, con la ocurrencia de actividades sexuales indebidas, parece ser más propio de esa rancia clase que usufructúa el poder y las riquezas producidas por los pobres de la tierra a los que tanto aborrecen y desprecian.

La comunidad de San Francisco con la cual hemos convivido años de lucha tiene una norma que respetamos además de cumplir: no admiten prostitutas en su región. ¿Sabían esto el señor Gobernador de Antioquía y su Secretaria de Gobierno? Es claro que no, porque no conocen el espíritu de sus gobernados.

Sus pretensiones de sabotear la paz y favorecer la guerra son una equivocación y “una guachafita”. La convicción y la voluntad de las mayorías nacionales lo demostraran.

DC|EU