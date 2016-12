Estrellas venezolanas que brillaron en el 2016

Se va un nuevo año y la columna “Muerde Aquí” del periodista de espectáculo, Diego Kapeky, mejor conocido como El Rey del Tubazo Farándulero, hizo un resumen de las figuras venezolanas que lograron destacarse artísticamente, presentando hoy esta primera de cuatro entregas. ¡Feliz Navidad Venezuela!

Sixto Rein:

El carismático cantante juvenil tuvo un extraordinario año. Innumerables presentaciones en vivo a casa llena y la ansiada internacionalización llegaron para Sixto Reín. Sus temas se colocaron en los primeros lugares de las carteleras radiales del país y sonaron con fuerza en parte importante de Latinoamérica. Galardonado como “Mejor cantante del año”, en varios galardones entregados a lo largo del año, también fueron parte de sus logros profesionales. El año 2017 se ventila muy prometedor para él y “Muerde Aquí” pudo conocer de muy buena fuente, que una firma con una importante casa discográfica se cristalizará en el primer trimestre del próximo año.

Leonardo Aldana:

El guaro presentador de televisión y actor de cine, logró destacarse a lo largo de todo el año 2016. Leo Aldana recibió el premio “Mara Internacional” como “Mejor animador de televisión” y filmó la cinta “Solteras Indisponibles”, la cual verá luz el próximo mes de febrero. Renunció Al juego de lotería Kino Táchira, para cumplir un sueño de vida, radicarse en una de las mecas del cine internacional como lo es la ciudad de New York, donde realizará dos cursos intensivos de actuación, en dos de las más prestigiosas academias de arte dramático, estas son: Stella Adler, y HB Studio. Leo se va de Venezuela el próximo 6 de enero, no sin aclarar entre allegados, que cualquier oferta de trabajo que siga recibiendo en su país, será analizada y recibida con beneplácito, ya que no piensa desprenderse de su patria, donde ha recibido desde sus comienzos artísticos en su natal Barquisimeto, hasta hoy en día, el apoyo, cariño y respeto del público.

Rocío Higuera:

La bella periodista de Globovisión se afianzó en el gusto popular debido a su excelente programa de entrevistas “En Intimo”, a la par de su compromiso todos los fines de semana con el público cautivo de “Sábado en la Noche”. Rocío celebró un año con su espacio y de sorpresa fue entrevistada por Maite Delgado, en una edición donde desnudó su alma y dejó en la teleaudiencia un grato sabor y sentimientos de solidaridad y apoyo. Ella fue otra de las figuras mediáticas de este moribundo año, por tal motivo engalanó varias portadas de revistas y es fue de las artistas con más horas de exposición en nuestra TV, recordemos que también brilló en el segmento “Noticias y Espectáculos” de la planta donde labora.

Francisco León:

El otrora Mister Venezuela 2004 y ahora cantante y animador, logró colocar en primeros lugares de popularidad radial, varios temas de su producción con etiqueta Sony Music “Llegó la Hora”, a la par de convertirse en uno de los nuevos animadores del programa interactivo “Boom”, el cual transmite Venevisión todos los sábados a las 10pm. Francisco fue jurado nuevamente de la “Magia de ser miss”, programa preámbulo a la elección de Miss Venezuela, donde compartió tal responsabilidad con la bella Nina Sicilia y el Primer Actor, Javier Vidal. La carismática figura de nuestro medio artístico cierra el año con un nuevo éxito radial “Casi Soltero”, en dupla con otro exitoso cantante de este 2016, Budú.

Norkys Batista:

La popular y querida morena siguió rompiendo récords de presentaciones con su visto monólogo, “Orgasmos”, el cual presentó a salas llenas, no solo en parte importante del territorio venezolano, si no también fuera de nuestras fronteras. Norkys Batista continuó este 2016, siendo una de las figuras más admiradas y seguidas por los venezolanos. A la par estrenó otro montaje teatral llamado “Reina Pepeada”, en el cual comparte cartel con reconocidas estrellas de la talla de Caridad Canelón yAroldo Betancourt.

Shirley Varnagy

De temple aguerrido, mirada intimidantemente azul y profunda, y con preguntas inteligentes, directas y en ocasiones capciosas, la bella Shirley Varnagy volvió a la TV a demostrar todo su conocimiento comunicacional, respeto a la teleaudiencia y carisma, para convertirse en una opción imperdible del final de semana por Venevisión Plus a las 9:00 de la noche. Shirley es sin duda alguna, una de las presentadoras con más credibilidad y respeto en los actuales momentos y su espacio se convirtió en tendencia en las redes sociales en cada edición, donde vimos desfilar estrellas como Lupita Ferrer, Miguel Ignacio Mendoza, (Nacho), Norkys Batista, Budú, Delia Fiallo, Diosa Canales, Anna Vacarella, Maite Delgado y Erika de La Vega, entre muchos otros. En la radio también fue una de las voces más escuchadas y seguidas de este 2016.

Kerly Ruíz: La bella animadora brilló nuevamente este año y cristalizó su deseo de quedar embarazada, un logro en la vida personal de la animadora de Portada´s, que el público celebró con innumerables mensajes de bendiciones y solidaridad. Ella animó la elección de Mister Venezuela 2016 y a pesar de su avanzado embarazo, se vio regía y demostró nuevamente su facilidad de palabra y carisma sobre el escenario. Su relación matrimonial con Irrael Gómez también dio mucho de que hablar, se dijo que estaban separados, noticia que rodó como pólvora, pero hasta la fecha no ha sido confirmada y ambos siguen haciendo de las suyas por las redes sociales, porque si algo tienen en común, es que ambos son mediáticos y exitosos, porque el éxito radica en despertar pasiones y opiniones encontradas y ellos llevan la batuta en el medio artístico local, junto a Norkys Batista.