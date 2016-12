“El Harakiri de la MUD”. Por Adolfo Hernández (@amigosporvzla) 

Una vez mas la Mesa de la Unidad Democrática “MUD” engaño al pueblo venezolanos, al ofertar a ciertos candidatos a Diputados; como lo mejor de lo mejor, lo cuales con excusas absurdas, no han cumplido con su juramento; de legislar y cumplir su trabajo, a dedicación exclusiva por el bienestar común, de denunciar la corrupción provenga de donde provenga, de hacer cumplirlas leyes según sus competencias, y tener una postura firme según le dicte su conciencia, como lo establecen los artículos 187, 197, y 201 de nuestra Constitución.. El ultimo episodio vivido en la Asamblea Nacional, donde se denunciaron a tres Diputado, de no asistir a la sesión de cámara, en la cual se iban a nombrar a dos Rectores del CNE, ha dejado otro mal olor en la población, “quienes gritan por los medios alternativos, nos volvieron a guisar”. Resultando peor aun, ante la resientes declaraciones de Henríque Capriles, quien afirmo; que dentro de la oposición, habían traidores que negociaban con el gobierno nacional, ¿Cuándo dirá quienes son? Pues esto, está poniendo en tela de juicio; a muchos miembros de la oposición, quienes en realidad no lo son. ¿Se hará Capriles cómplice por omisión?

Como buen Luchados Social y Estadista, no me he dejado meter jamás, gato por libre, y por ser tan critico y decir la verdad; me excluyeron de la MUD; “pues en política la inteligencia se castiga”. Ahora bien para que ustedes, como lectores lo entiendan mejor, les voy a relatar varios excesos que ha cometido la MUD, y saquen ustedes, sus propias conclusiones, según el Diccionario de la lengua española de Veron. Para darle EXCEDER: Aventajar, ser más grande. Sin. Rebasar, superar, desbordar./ Hacer algo fuera de los limites normales”. “O fuera de la ley”. Sin. “Propasarse. ERROR: Concepto o juicio falso./ Equivocación. Sin. Yerro, falta desacierto. Ant. Verdad. HORROR: Sentimiento de aversión profunda, causada por algo terrible o repugnante. Sin. Miedo. CORRUPCION: Hecho y resultado de corromper o corromperse. Sin. Putrefacción./ Degeneración de la moral y las Costumbres. Ahora bien, cada vez, que la Mesa de la Unidad Democrática, comete un exceso o un acuerdo político con el PSUV, salen personajes defendiendo sus costuras, argumentando errores políticos,-

Sin tomar en cuenta los acuerdos realizados declaraciones, entre la MUD y el PSUV, ocurridos desde 1.999 al 2013, escribiésemos una biblia, y recordamos unas publicadas en el Diario la verdad.com el 20-01-2.013; donde el Padre José Palmar, dice: “ La soberbia y la autosuficiencia la castiga Dios y el pueblo. Los partidos cuando no se revisan, no hacen cambios, no escuchan al pueblo, o no aceptan sus errores, caen en la soberbia”. Mientras otro que critico la MUD, fue el Diputado Julio Montoya; quien afirmo que un amigo pescador, en una Asamblea de ciudadanos en San Francisco, le exclamo: “Hay que refundar la MUD”, o cambian o los cambiamos; Montoya planteó hacer un congreso para escucharnos todos, pues no solo se deben analizar los errores de gobierno, sino también los cometidos por nosotros. Mientra José Luis Pirela, del Movimiento Progresista de Venezuela. Planteó: Hay que convocar a una mesa de dialogo. Por que es hipócrita hablar de reconciliar al país, sino somos capaces de sentarnos hablar quienes tenemos diferencia. Hoy se repite la historia y Chuo Torrealba, este 20-12-3016, por el mismo Diario, Dice: “Hay que reestructurar la MUD, para serla mas útil. Mientras Juan Pablo Guanipà por Noticias al Día, Manifiesta: “La Unidad debe revisar sus errores y relanzarse para el 2017”.

DC / Adolfo Hernández / Luchador Social / @amigosporvzla