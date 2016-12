El actor Vin Diesel publica mensaje dedicado a Paul Walker

Cuando faltan solo cuatro meses para el estreno de The Fate of the Furious, el protagonista de la película, Vin Diesel, compartió una foto de ambos con un sentido mensaje para recordar a su amigo y compañero de elenco. “El arduo trabajo de producción, la desafiante tarea de filmar este último capítulo. Lograr un récord con el debut del tráiler y sorprender al mundo con lo que implica esta oscura carretera…”, publicó el actor.

“Tú, Pablo, me has dado la fuerza, propósito y resolución. Te prometo que haremos algo de lo que estarás orgulloso y ruego que así sea… Te extraño. ¡La familia ante todo!”, agregó. La película se estrena este 13 de abril en los cines nacionales.

DC/P