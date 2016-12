Deuda política, por un Jesús Rangel Rachadell (@rangelrachadell)

Todas las decisiones que ha venido tomando el gobierno se perciben como erradas, y la que llama más la atención es la locura de quitarle al pueblo el dinero justo en plena Navidad, eso debiera tener consecuencias negativas para la gobernabilidad.

También las dificultades que ha creado el gobierno para poder acceder a los alimentos y a las medicinas deberían generarle algún costo;aunque su idea es crear problemas para mantenerse en el poder, para distraernos con muchos inconvenientes al mismo tiempo para que no tengamos tiempo ni tranquilidad para pensar y tomar las decisiones correctas.

Adicionalmente, las posibilidades de que la situación económica y política mejore en el 2017 no pintan bien, las cuentas no cuadran para los ciudadanos, pero si para el gobierno; por ejemplo, la cantidad de millones de dólares que debe pagar el año que viene por concepto de deuda externa es equivalente a lo que cubrió del 2016;al gobierno le alcanzará para pagar si mantiene el mismo nivel de consumo de importaciones que tuvimos, por lo que la situación de carencias que hemos vivido no va a mejorar, y con un precio promedio del barril de petróleo alrededor de los 50 dólares tendrá lo justo para mantenerse en el poder. Preferirápagar las deudas a darle de comer al pueblo, lo cual es lo que ha venido haciendo, y no va a cambiar.

La razón de que el gobierno no tema al costo político de todas sus metidas de pata es que al no hacer elecciones no hay manera de medir ese costo, no le interesa, no hará elecciones, no debe nada, entramos en la dictadura del socialismo del siglo XXI, sin anestesia.

Solo la conflictividad social podría lograr un pequeño cambio de las políticas, sin contar que en el camino arreciará la represión de los factores de oposición.Sila oposición sigue actuando de la misma manera el gobierno se mantendrá en el poder, causando los mismos o peores perjuicios, con lo que eso significa; por lo que veremos más, mejores y variadas estrategias políticas, ya que las individualidades opositoras tratarán de presionar por soluciones, en desmedro de la estrategia común; no percibo otro comportamiento, las posibilidades de ponerse de acuerdo en una estrategia común parecen cada vez menores.

Laagenda política ha cabalgado sobre la necesidad económica, y ésta más bien se ha agravado, así que no podemos imaginarnos o prever que el gobierno va a mejorar su posición respecto a las necesidades del pueblo, ya que políticamente ha hecho lo correcto para él, se ha mantenido en el poder. Talvez el hecho de que haya diferido el referendo revocatorio lo ayude a lo interno de su partido político, aunque no a nivel nacional donde tendrá que aportar soluciones económicas al desbarajuste que ha creado. A partir de enero todo girará alrededor del problema económico,y no es que es la necesidad de cambio político no exista o desaparezca, solo que pasará a segundo plano, por lo que debería tomar algunas decisiones, entre las que podrían estar el eliminar el control de precios y despenalizar completamente la compra y venta de dólares por los ciudadanos; es la única manera de que la situación económica mejore algo, con lo cual le permitiría al comercio importar productos y manejarse a través del mercado negro, al cual el gobiernose niega a reconocer o a regular.

Para el caso que mantenga su terquedad de entretenerse con la supuesta guerra económica, las consecuencias serán: más violencia, menos comercios abiertos, menos importaciones por parte de los particulares, más gente presionando por alimentos, más delincuencia, gente pidiendo que se ponga orden y aceptando que cualquier disparatado militar se ponga al frente del régimen buscando recuperar la paz que nos han quitado.

El costo político no es que la oposición cambie al gobierno, el verdadero costo político es que su propia gente decida salir de Nicolás para recuperar la gobernabilidad y mantenerse en el poder. Tal vez cualquier cambio en quien dirige al gobierno sea tomado como una oportunidad favorable, independientemente del color que tenga, para continuar con la desastrosa historia del mejor malo por conocer que este malo conocido.

DC / Jesús Rangel Rachadell / Abogado – Profesor / @rangelrachadell