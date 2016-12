Detenida una pareja por tener una planta de marihuana como árbol de Navidad

La Policía del condado de Gloucestershire, en Inglaterra, ha detenido a una pareja que tenía una planta de marihuana decorada como un árbol de Navidad.

La planta fue incautada durante un registro en lo que se sospecha que es una pequeña granja de cultivo de cannabis, según publica el Daily Mail.

Además, durante el registro se incautaron más plantas, por lo que están acusados de cultivo de cannabis y serán juzgados en Febrero.

La planta decorada tenía incluso un ángel en su copa. Los agentes compartieron la fotografía en su cuenta de Twitter junto al mensaje: “No es tu árbol de Navidad tradicional”.

Not your traditional Xmas Tree! Two arrested in Cheltenham on suspicion of cannabis cultivation. pic.twitter.com/hpPgEX8YDL

— Glos Police (@Glos_Police) December 22, 2016