Conoce los aportes que te brinda el aguacate

El aguacate además de ser famoso por acompañar gran parte de las ensaladas, también lo es por ser muy nutritivo.

¿Alguna vez te has preguntado cuáles son exactamente los beneficios del aguacate? Sigue leyendo y entérate de esta importante información.

Contiene Vitamina E: Los aguacates son una gran fuente de vitamina E. Cuando consumes de manera habitual esta vitamina, el cuerpo está totalmente equipado para protegerse contra cualquier enfermedad. Además, La vitamina E también ayuda a revitalizar la piel haciéndola suave y flexible gracias a sus propiedades antioxidantes. No es esto maravilloso?

Mantiene sano tu corazón haciéndote sentir más salud: Una tasa de este sabroso fruto tiene un porcentaje bastante alto de ácido fólico (23%). El ácido fólico es una vitamina que se encuentra en los vegetales de hoja verde y su función es ayudar a la salud en general.

En el embarazo se recomienda siempre consumir ácido fólico ya que ayuda a la correcta formación del feto y a evitar posibles malformaciones. La grasa saludable del aguacate sumado con la vitamina E son buenas para el corazón.

Ayuda a bajar el colesterol: El aguacate es alto en Beta-sitosterol, un compuesto que ha demostrado mantener los niveles de colesterol bajos. El aguacate contiene grasa mono insaturada (saludable para el organismo), la cual reduce el colesterol LDL que es perjudicial para el cuerpo.

Salud oral general: ¿Eres de las personas a las que les gusta cuidar su sonrisa? ¡Pues debes saber que el aguacate te ayuda a mantener una sonrisa brillante debido a que sus compuestos ayudan a encontrar y destruir células orales cancerosas sin interferir con otras células sanas!

Aumenta la absorción de nutrientes: Comer aguacate te garantiza mejorar la absorción de ciertos nutrientes. Los carotenoides de otras frutas y vegetales se absorben más eficientemente cuando comes aguacate. Algunas investigaciones han demostrado que incluso una persona que consume aguacate aumenta 5 veces la absorción en comparación con una que no lo come.

Le añade un sabor único y especial a tus ensaladas: Tal vez a algunas personas no les gusta este fruto, pero a las que si sabrán que el aguacate el da un sabor especial a las ensaladas, comidas y hasta a algunas bebidas verdes.

Repara el cabello dañado: Este tal vez es uno de los beneficios más populares del aguacate. Ayuda a reparar el cabello opaco y seco, debido a la gran cantidad de vitaminas y grasa que tiene.

Ahora que ya conoces algunos de los más importantes beneficios que el aguacate tiene para ofrecer, ¿a que esperas para aprovecharlos? ¡Añade el aguacate a tu dieta y aprovecha todo su poder!