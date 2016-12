¡Confirmado! Empeñan a Citgo para respaldar transacciones

Petróleos de Venezuela empeñó la totalidad de su filial Citgo Petroleum Corporation a la petrolera rusa Rosneft, empresa estatal, mediante un contrato firmado en secreto el 30 de noviembre de este año. La operación coloca en peligro de perder el activo estratégico más importante que tiene la industria del crudo venezolana, afirmaron expertos.

En octubre de 2016 Pdvsa comprometió 50,1% de sus acciones de Citgo al colocarlas como garantía en el canje de los bonos 2020. Esto implica que si la empresa cae en default de este título, los tenedores que adquirieron los papeles se harían dueños de más de la mitad de la filial de Pvdsa. El restante 49,9% de las acciones fue hipotecado a la petrolera rusa –como reconoció la propia industria en un comunicado– para obtener recursos financieros.

Una fuente del sector financiero internacional, que prefirió no dar su nombre, señaló que si Rosneft compra bonos de Pdvsa 2020 en el mercado internacional y la industria venezolana decreta cesación de pago, la petrolera rusa quedaría como dueña mayoritaria de Citgo.

El experto petrolero Ramón Espinasa indicó que lo primero que llama la atención es que no se conocen las condiciones de este préstamo de Pdvsa con Rosneft, aun cuando se trata de una materia de mucha trascendencia para el país.

Consideró probable que en los próximos días el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas emita una decisión sobre los dos arbitrajes más importantes que tiene la petrolera venezolana con las multinacionales Conoco Phillips y Exxon Mobil. “El único activo que tiene Pdvsa para responder es Citgo y en caso de que la decisión sea negativa para Venezuela –como ya estaría empeñada a Rosneft– no tendría manera de responder al pago arbitral entregándola a una de estas empresas”.

El valor estratégico de Citgo ha despertado el interés de empresas como Conoco Phillips. “La máxima valoración de precio que tiene el crudo venezolano que se exporta a Estados Unidos se logra a través de la refinación que se hace en Citgo porque actualmente lo que tenemos es crudo pesado y extrapesado, que no se puede vender sin antes mezclarlo y refinarlo porque de lo contrario su costo sería muy bajo”, explicó.

El economista Orlando Ochoa afirmó que empeñar Citgo es una operación financiera desesperada. “Es del interés estratégico de Venezuela, a largo plazo, tener asegurada su capacidad de refinación de crudo pesado y de venta de productos en Estados Unidos. Esos activos no deberían ser liquidados para ganar uno o dos meses de recursos para un gobierno que no tiene sostenibilidad económica o financiera en 2017. Esos activos no debieron someterse a riesgo a través de estas operaciones de empeño”, aseguró.

El 23 de diciembre Pdvsa difundió una nota de prensa en la que reconoce la operación, y señala: “Al igual que Pdvsa se apalancó en el mes de octubre utilizando como garantía 50,1% de Citgo para la operación de canje de bonos, ha usado el 49,9% restante para el levantamiento de nuevos financiamientos, donde hay que destacar que los mismos se alcanzaron en medio, no solo de ataques en contra de la empresa, sino también en un periodo adverso para la industria petrolera mundial. En tal sentido, queda claro que Citgo sigue perteneciendo a Pvdsa”.

