Carolina Herrera demandó a firma de Oscar de la Renta

La diseñadora venezolana Carolina Herrera presentó una demanda en contra de Óscar de la Renta en la Corte Suprema de Nueva York, Estados Unidos (EE.UU), con el propósito de evitar que Laura Kim, exempleada de la marca, se convierta en codirectora creativa de la firma del diseñador dominicano.

Según Herrera, la contratación de Kim rompería la cláusula de no competencia por un período de seis meses, que la diseñadora firmó con la casa neoyorquina al dejar su empleo.

“La compañía agradece a la Corte que garantice una orden temporal restrictiva que apoye el acuerdo incompleto que tuvimos con nuestra diseñadora senior”, puntualizó Herrera en un comunicado.

Por su parte, los abogados de Kim afirman que la cláusula de no competencia no es aplicable, puesto que su clienta no abandonó Carolina Herrera de forma voluntaria, sino que fue despedida por la compañía.

Aunque Carolina Herrera y el difunto Óscar de la Renta eran amigos personales, entre las dos firmas siempre ha existido una rivalidad comercial.

