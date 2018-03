Floyd Mayweather descartó revancha contra Manny Pacquiao

El boxeador estadounidense Floyd Mayweather cerró toda esperanza del filipino Manny Pacquiao de conseguir una revancha de su “Pelea del Siglo”, en mayo de 2015, al señalar que no tiene necesidad de dinero ni “hambre de regreso al cuadrilátero.

En declaraciones al diario USA Today, Mayweather indicó que “una gran cantidad de boxeadores se retira y luego vuelven porque lo necesitan”. “Hice 300 millones (de dólares) frente a Pacquiao. Como ya he dicho antes, estoy feliz de estar en esta posición”, dijo el “Money” (“dinero”), quien ha sido durante mucho tiempo el deportista mejor pagado del mundo.

“Una vez más, el dinero no me hace lo que soy. Yo hago dinero, estoy bien, he hecho buenas decisiones. Estoy contento con lo que he hecho en mi carrera”, agregó.

Mayweather, de 39 años, terminó su carrera en septiembre de 2015, después de su victoria número 49 en igual número de peleas.

Pacquiao, de 37 años, hizo su regreso al cuadrilátero el 5 de noviembre después de siete meses de su retiro, cuando derrotó al mexicano-estadounidense Jesse Vargas para conquistar el título welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Pac-Man”, elegido senador de Filipinas en mayo, dijo que estaba abierto a la idea de una revancha de la “pelea del siglo”, ganada por puntos por Mayweather. “Podemos hablar fácilmente, no es un problema”, explicó.

La presencia de Mayweather en el público de la pelea entre Pacquiao y Vargas había alimentado las especulaciones de una revancha, pero el estadounidense cortó en seco al señalar que: “Acepté la invitación en el último minuto, sólo para hacer algo diferente”.

