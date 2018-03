Del 3N Al 11N, por Pedro Segundo Blanco (@pedrosegundoABP)

El 26 de octubre centenares de miles de caraqueños y millones de venezolanos realizamos la manifestación de calle más gigantesca de la historia republicana de Venezuela, todas las capitales de estado y muchísimas cabeceras de Municipios del País, fueron tomadas pacíficamente, como han sido todas las marchas y concentraciones opositoras, para exigir que se respete el derecho que tenemos los ciudadanos de elegir o revocar a cualquier funcionario de elección popular, sea este Nacional, Regional o Municipal, tal como está consagrado en el artículo 72 de nuestra carta fundamental.

El caso específico de la toma de la Autopista Francisco Fajardo transcurrió con toda la normalidad que caracterizan las actividades del movimiento unitario y democrático que lleva 18 años luchando contra el régimen chavista impuesto desde 1999, hasta que al término de la misma, las multitudes fervorosas exigían que debíamos movilizarnos a Miraflores, en el afán de exigir con mayor fuerza y determinación, el derecho ultrajado por la dictadura declarada, de que se restituya la convocatoria del Referéndum Revocatorio, ante esa difícil coyuntura el liderazgo de la MUD, optó por calmar a la multitud y plantearse una nueva movilización la semana siguiente, específicamente el 3 de noviembre, que sí tendría el destino exigido por la muchedumbre, cuestión que fue aceptada con reserva por los asistentes. Mientras todos estos acontecimientos se desarrollaban en Caracas y el resto de la Nación, Maduro cumplía una infructuosa gira que tenía como supuesto objetivo, la recuperación y el relanzamiento de los precios petroleros, pero nos sorprendió una informal, inusual y relámpago visita al pontífice en el Vaticano, que ni estaba en agenda, ni era un encuentro de jefes de estado, porque no cumplió los trámites establecidos, ni mucho menos fue recogida por la santa sede como tal y lo que sí consiguió el viajero frustrado y acorralado, fue que su santidad el Papa Francisco, enviara un emisario, para plantear la instauración de una mesa de diálogo, que dada la jerarquía del mediador, no podía ser rechazada por nadie que tuviera sentido común.

Estamos en los días finales de este nuevo ardid del agonizante régimen, los voceros principales de la dictadura corean a altas voces las mismas consignas que usaron para matar el Referéndum Revocatorio, que diez días son muy poco, que para dialogar se necesita tiempo, que no se puede llegar a acuerdos de la noche a la mañana, que se pueden tocar algunos temas, que van a liberar los presos políticos, que van a estudiar el rediseño de algunas políticas económicas, que hay posibilidades de abrir canales humanitarios, que para acá, que para allá, pero lo que no aceptan ni discuten bajo ninguna circunstancia es la realización de elecciones, porque según ellos no hay condiciones, el País tiene otras prioridades, tienen que seguir luchando contra su guerra económica, porque es necesario buscar y hacer preso a Ricardo Haussman, porque tienen que aumentar el salario y los cesta tickets y pare usted de contar, están totalmente descubiertos y desenmascarados, su posición es cerrar la ruta electoral a todo trance y en esa perspectiva, la MUD y todas las fuerzas democráticas, esperamos el 11N plantados en que la única salida y la prioridad del diálogo es la convocatoria a elecciones, sea reactivando el RR que es lo Constitucional y Democrático o conviniendo el adelanto de unas elecciones generales que relegitimen a todos los poderes del estado venezolano. El Papa Francisco y el Vaticano tienen la palabra, para decidir entre defender la democracia y la libertad que está siendo expresada por más del 80% de los venezolanos, convertida en la voz del pueblo que es la voz de Dios o dejarse engañar por estos forajidos que en mala hora están al frente del País.

“Quienes defienden el derecho a la vida de asesinos, avalan la pena de muerte de ciudadanos inocentes”

