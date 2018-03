21Nov ¡Como la espuma! Dólar paralelo rebasó los Bs. 2 mil

La tarde de este lunes 21 de noviembre, el dólar paralelo superó la barrera de los 2 mil bolívares, esto acorde a lo citado por la página Dólar Today.

Acorde a Dólar Today, el dólar se encuentra en 2.021 bolívares. Es el valor más alto que ha presentado el dólar desde que se activó el control cambiario.

El gobierno ha tildado a Dólar Today como un plan ‘desestabilizador de la derecha’ para afectar la economía venezolana. Jesús Faría, ministro de Comercio Exterior, afirmó en marzo de este año que más de un 70% de la inflación en el país es afectada por la página web Dólar Today.

“Con Dólar Today se explica, en más de un 70%, la inflación que está ocurriendo en el país. Hay quienes dicen que no es posible y justifican Dólar Today, ¿Cómo no van a saber que una figura que rige el precio de casi todos los artículos de la sociedad venezolana está determinada por ese precio especulativo? Es que acaso no están viviendo en Venezuela, los precios especulativos de una manera grotesca tienen ese fundamento. Como Dólar Today eleva el precio del dólar, el resto de la economía se ve sumergido en esa onda de especulación y esto genera un desastre en materia inflacionaria”.

El ministro aseguró que detrás de la página web hay presencia política “detrás de esta página hay todo un proyecto político desestabilizador ¿Quiénes niegan eso? Precisamente los que están detrás de esa política ¿Qué recursos financieros se invierten para mantener Dólar Today? Ellos no venden ni un dólar, es un marcador, pero hay grandes capitales del narcotráfico, del paramilitarismo y de hechos económicos ilegales en Venezuela que sustentan, alimentan la figura de Dólar Today y hacen grandes fortunas. Esas fortunas financian a partidos políticos de la oposición”.

“Dólar Today no es una inofensiva página, es un esfuerzo para alterar el desempeño de la economía venezolana. No hay que ser economista para saber que su impacto en los niveles inflacionarios del país es gigantesco, con Dólar Today se dan acá el 15% de las operaciones cambiarias ¿Quién no sabe que la inmensa mayoría de todos los precios en la economía venezolana se construyen en la base de la cotización de Dólar Today?”.

