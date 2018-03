G/J Padrino L, Chávez está muerto. Por Marlon S Jiménez García

En verdad, Sr. General Padrino, Ud está faltando a su deber y lo sabe; el engendro heredero, al igual como lo hizo ´´el comandante eternamente enterrado´´, viola flagrantemente la CN; lo que pasa, es que ahora es mucho más marcado (por ausencia total de un liderazgo). La AN acaba de aprobar un remitido contundente como poder legislativo, donde señala en detalles los articulados que han sido ´´pasados por el filo´´ por el comandante en jefe de la FAN.

General Padrino, el RR fue bandera política del difunto presidente para vendérsela al soberano, entre otras cosas, como la mejor CN del mundo; es bueno señalar, que él mismo aceptó que se diera un RR en su contra, donde por cierto, a pesar de las trabas que le hicieron a la oposición en su aplicación, ésta aceptó los resultados dados por el CNE, donde el difunto salió favorecido. Ud dijo, ante ese remitido de la AN, que la FAN están al lado de su comandante en jefe y que ese remitido es contrario a la CN; además, termina su alocución con las palabras ´´Chávez vive´´; es decir: ¿no cumplir con el derecho constitucional del RR y no realizar las elecciones de gobernadores y alcaldes, en el lapso que corresponde está ajustado al Estado de Derecho; que presentar el presupuesto de la nación en instancias distintas a la AN, está ajustado al Estado de Derecho; que la FAN estén en apoyo al PSUV y a las hordas mercenarias y asesinas que salen a matar al pueblo en las marchas que se realizan, y, atentan contra la institucionalidad cuando arremetieron con la AN, está ajustado al Estado de Derecho; que se utilicen aviones y tripulación militar para el traslado de los narcosobrinos en sus actividades delictivas utilizando pasaportes diplomáticos, está ajustado al Estado de Derecho; y que no se cumpla con el deber de generar alimentos, medicinas, salud, educación y seguridad al pueblo, que es una responsabilidad directa del Presidente, está ajustado al Estado de Derecho?. También ha dicho, entre otras consideraciones, lo siguiente: ´´aquí no hay cúpula militar, aquí hay un alto mando militar junto al pueblo´´; ahora bien, a ¿cual pueblo se refiere?, al ¿conformado por los enchufados, ingenuos e ignorantes, que se hacen llamar ´´chavistas´´ y son miembros activos del PSUV?

La FAN, antes de la llegada de este mamotreto revolucionario, tenía un alto respaldo nacional, que giraba entre el 60% y 70%, solo estaba por encima de ella la iglesia católica. General Padrino, hoy, en la realidad actual, según las últimas encuestas, hasta las financiadas por el régimen; la FAN tiene apenas un 3% de aceptación como institución del Estado. Lo peor, es que en la misma encuesta un 78% no creen que los militares venezolanos puedan resolver los problemas del país; una sencilla razón para ello, es que no es un componente preparado, profesional y científicamente para tal rol. Los venezolanos, sin ninguna duda, General, han perdido la confianza en su FAN por su abierto y frontal desacato a la CN, en sus art. 328, 329 y 330; es decir, están al servicio exclusivo del régimen comunista y de la parcialidad política e ideológica que los agrupa; no cumplen con su responsabilidad esencial de la planificación, ejecución y control de las operaciones militares y mucho menos en el mantenimiento del orden interno del país; y para colmo de males participan en actos de propaganda, militancia o proselitismo político.

La FAN ejerce actividades gubernamentales, donde muchos de sus integrantes están incursos en gravísimos hechos de corrupción; también son acusados por delitos de lesa humanidad por irrespeto a los DDHH, por narcotráfico, por contrabando, por bachaqueo y pare Ud de contar General Padrino. Cuando próximamente el régimen comunista salga del poder, se conocerá en detalle la gravedad de los hechos causados por la FAN y de civiles en el desmadre del país. Ese pueblo que Ud dice acompaña a la FAN, no existe; por el contrario, está al lado de la MUD, demostrado tajantemente el 6D. Para finalizar, le recomendamos que eche a la basura la foto de Fidel que tiene en su oficina y entienda que ese Chávez que Ud tanto nombra, está muerto, bien muerto.

DC / Prof. Marlon S Jiménez García / Profesor Universitario / Marjimgar54@hotmail.com