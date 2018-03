¿Con quién contamos en Maracaibo? Por Yrmana Almarza (@Yrmana)

Hambre, el monstruo cruel… Tal y como lo anunciamos llegó. Está aquí y vive entre nosotros, lo cargamos encima como el vestido. Lo sentimos en la piel y lo vemos en los ojos de todos pero con mayor dolor en los ojos de los niños y los ancianos. Nos asombramos cuando vemos a los amigos flacos y nos vemos a nosotros mismos famélicos. Las calles de Maracaibo están llenas de gente pobre que va en aumento en condiciones de mendicidad viendo al que ande medio bien vestido para pedir una ayuda para comer. Lo que más me da rabia e impotencia es tener que ver a los hijos de mi tierra buscando en la basura para llevarse un bocado al estómago cuando nuestras autoridades deberían por lo menos, alzar la voz en reclamo y hacer los actos de solidaridad que corresponden a una gestión municipal que se hace llamar defensora de su pueblo. Nosotros, por lo menos esta servidora, advirtió con mucho tiempo que este escenario llegaría pero los gobernantes sólo leen a los columnistas; no nos escuchan. La Municipalidad debería hacer algo. Así como cuando políticamente corresponde, se hace un sancocho en una zona popular para celebrar que se ganó una elección o para socializar con la dirigencia de las parroquias más pobres se puede hacer lo mismo para dar un plato de comida al necesitado. En cualquier otro país del mundo se hacen espaguetadas, se hacen sopones, se ponen en práctica actividades para paliar los malos momentos promovidas por las autoridades locales en las plazas públicas, pero aquí no, en Maracaibo nuestra Alcaldía está en Marte y nosotros debemos ser de júpiter.¿Será? En la foto que abre este comentario, se ven tres jóvenes, dos adolescentes y uno preadolescente que buscan en la basura algo de comer. Esa basura está al frente de un restaurante de la avenida 10 de Belloso con Cecilio Acosta. El señor de diagonal que tiene un tarantín de periódicos, me dijo cuando vio mi cara de dolor por tan miserable cuadro, que los chamos son hermanos, huérfanos de padre y “se rebuscan por acá limpiando patios, frentes de casas y comercios y sacando de la basura los desperdicios de comida del restaurante”. La semana pasada anduve por La Victoria y al llegar a una carnicería, encontré a una señora muy humilde a todas luces, comprando pellejos de res, la grasa pues y me puse de payasa a preguntarle si era la comida de los perros y me mató con su respuesta: “¿De los perros? ¡Nooooo mija, esta es la cena! Esto se lava bien, se pone en una paila, se le echa agua y se deja allí que se cocine en su propia grasa hasta que se fritan y quedan chicharrón, después le echo una cebolla, un tomate y bato dos huevos y listo”. Lo dijo sin desparpajo en frente de al menos 10 personas que estábamos allí. No pude sino decirle a la señora que me diera su dirección, porque esos chicharrones con huevo debían saber a gloria y ella se río pero mi alma lloró. ¿Estamos tan mal que hasta solos nos dejan en medio de esta amargura? ¡Sí, nos han dejado solos y a nuestra suerte! La gente en la que confiamos políticamente, nos defraudó. Todos, sin excepción. No hay concejales, ni diputados, ni alcaldes ni gobernadores buscando soluciones, lo que buscan es el gran poder: la Presidencia de la República; que hay que buscarla pero mientras tanto, no se puede ser tan indiferente con las desgracias de los de abajo. Pero este lado feo que tiene la política, el de cómo somos opositores debemos echarle la culpa al gobierno nacional y no podemos criticarnos ni reclamarnos entre nosotros; y como gobierno nacional le echamos la culpa a la oposición o a cualquiera… en ambos bando el asunto es no asumir la responsabilidad propia porque eso es gasto y pérdida. ¿Qué chévere, verdad? Ese juego perverso de la política que no tiene compasión con las clases desfavorecidas, sino que las usa, las manipula para sus objetivos. En Maracaibo la cosa va por este camino, a mi juicio. Uno puede entender que la Gobernación del Zulia hoy administrada por la línea política oficialista y vista como los malos, mire a la izquierda frente a estos problemas, pero que en Maracaibo se hagan los loco es lo que uno no logra comprender muy bien. Uno no logra terminar de entender cómo desde la Alcaldía opositora, los buenos, donde hay un plan resolverlo todo, no haya un plan para que la gente no se muera de hambre o se lleve un pan viejo a la boca. En Maracaibo hay hambre, necesidad, los marabinos se mueren, niños, viejos y este Gobierno Municipal cuyo objetivo es el bienestar de su gente, cada vez que puede levanta las manos y dice que todo lo que no puede hacer es culpa del Gobierno nacional y sólo se mueve, cuando un caso se revienta a la luz de la espectacularización de la prensa. ¡Eso no puede ser!

Yo me cansé… No puedo seguir siendo responsable de tanta ineficiencia. Sí, como lo leen. Como columnista he sido cómplice de esta mala gestión que va directo a ganarse el primer lugar como la más pésima en la Alcaldía de Maracaibo. He cargado con el peso de un silencio cómplice por años y pienso, es más, creo que los columnistas que hacemos reflexiones, comentarios y críticas en la Ciudad, somos parte de esa sociedad de cómplices. Siempre digo a mis colegas en reuniones cerradas que nosotros no criticamos esta gestión ni un cuarto de lo que en verdad debe ser criticada. Algunos tienen a la Alcaldía de Maracaibo como clientes publicitarios y eso obliga pero no es mi caso. Yo acepto y reconozco que he recibido la mano amiga de la Señora Alcaldesa en los momentos más difíciles de mi vida, porque yo no tengo riquezas monetarias, soy una periodista más, sin fortuna material. Lo agradezco porque no soy mal agradecida pero mi corazón, mi alma y mi razón me dicen que me debo ser fiel a mí misma. No soy una periodista complaciente y por respeto, afecto y agradecimiento he callado muchas cosas que están mal pero ya no aguanto el peso de salir a Maracaibo y ver cosas como la foto que acompaña este comentario. En todo el semáforo de la bomba Los Olivos, un bebé del mismo tiempo de vida de mi hija, es lanzado en el suelo como basura, mientras su madre mendiga en el semáforo para medio comer ella y darle de comer a él. La mujer está tan mal nutrida que sus senos se secaron; no tiene leche materna en su ser y aquí es cuando yo digo… ¿acaso los gerentes de la Alcaldía viven en dónde? ¡En Budapest! ¿Será que Maracaibo está en Dubai? ¡Ah! ¿Es que la Alcaldía no puede hacer nada de verdad?¿Que el Gobierno nacional los tenga asfixiados económicamente les impide hacer algo por los marabinos que están al borde la más extrema misera? Yo no creo. En la Alcaldía como que no hay imaginación para idear mecanismos de solución y palear la cuestión o es que estos casos no son responsabilidad de la Alcaldía de Maracaibo sino que son responsabilidad de cada quien y que cada quien vea a ver qué hace.Yo recuerdo que a Ledezma le quitaron todo, el Gobierno nacional le quitó hasta su despacho y Ledezma no dejó de trabajar, de buscar, de resolver como gerente municipal, pero bueno, aquí la culpa sigue siendo del Gobierno nacional.

¡Maracaibo qué te han hecho! La ciudad está sucia, cochina, oscura y ojo, la oscuridad es culpa del Gobierno nacional que no sólo le quitó al Municipio la competencia en esta materia sino que le quitó el cobro de los impuestos al Municipio en el recibo de electricidad. Salir en Maracaibo en transporte público es un suplicio, los semáforos no sirven, los carritos por puesto son unas chatarras asesinas, las calles están vueltas flecos, llenas de huecos por todos lados y los atracos, los atracos en los buses y autobuses, en los carritos, en las esquinas, en las calles en donde sea es } lo más normal que nos puede pasar porque no tenemos ni policía que nos cuide porque la policía nos las quitó el Gobierno nacional, pero bueno, tenemos que apoyar sobre todo ahora que vamos por la Gobernación del Zulia cuando en algún momento el CNE diga que van las regionales, no importa que estén desantendidas como están, la mayoría de las competencias municipales.

Por cierto… la Alcaldía no puede hacer nada pero sí pueden remodelar la cerca, el frente de una casa que queda en el Milagro, muy cerca de las orillas del Lago. Esta remodelación ha causado la molestia de muchos gerentes que han solicitado aportes especiales para hacer sus gestiones y han obtenido como respuesta la estrofa de la gaita “cobres no hay en la Alcaldía”. La remodelación ha sido calificada como “la obra más importante que ha hecho el Ayuntamiento en lo que va de año”, porque para eso si encontraron recursos. Sé que después de esto que hoy se publica lloverán las presiones contra mi persona y esta columna. El único derecho al que tendré derecho como ciudadana de Maracaibo será a responder llamadas y mensajes en los que me pedirán que explique por qué ataco la gestión municipal, cómo si en medio de este cataclismo se pudiera seguir defendiendo lo indefendible.No les extrañe amigos lectores que hasta presionen para que esta columna no se publique más se den porque en el chavismo las críticas que hacemos son ignoradas pero en la oposición criticar no sólo es inolvidable… es imperdonable.

El problema de UNT… Lo peor que ha podido pasar en el Nuevo Tiempo es que no se defina la realización de las elecciones regionales de este año. Sabemos que el CNE no las menciona para darlas como retrasadas de hecho porque no servirá en bandeja de plata un escenario en el que perderá según los estudios de las encuestas más serias del país, unas 20 gobernaciones. Ese freno nacional, ha puesto al partido de Manuel Rosales en el Zulia en una posición nada fácil. Sin la antorcha del líder, los miembros de UNT se juegan todos su sobrevivencia política; su existencia como productos políticos porque en la barrida social que darán los ciudadanos venezolanos, zulianos y marabinos, hoy más maduros políticamente, está que no sólo saldrán del chavismo y sus representantes hoy maduristas sino también de los opositores que no han dado resultado y la verdad sea dicha, en UNT Zulia los salvables son pocos. Con una generación de políticos que en su tiempo fueron de primera línea, UNT tiene demasiado cacique que se niega a ceder el paso a la generación de revelo porque que al perder el escalón que tienen, su destino parece ser leer noticias en casa frente a la televisión. La generación de revelo es voraz, capaz de canibalizarse por ser los próximos turnos al bate y ese canibalismo es lo que tiene a los pocos que están amarrados al poder, buscando no soltarlo ni que los suelten; impidiendo el natural crecimiento de las figuras capaces de renovar no sólo el rostro del partido sino sus ideas, sus métodos, sus maneras.Preparar a un candidato para que gane unas elecciones no es fácil ni se hace de la noche a la mañana, esto es un trabajo de tiempo, gestación y pulso. Si las elecciones regionales se supieran que son en diciembre, todos los partidos pero principalmente UNT, estaría preparando como se debe a su contendor pero hoy su mayor martirio es no tener un candidato capaz de ganar esa candidatura. Ni la Señora Evelyn, ni el señor Enrique Márquez y menos el amigo Eliseo garantizan el triunfode una candidatura sólida a UNT en unas primarias, que las debe haber porque cualquier de ellos por consenso, sería a mi juicio, regalarle el triunfo al candidato del PSUV. El otro dilema que enfrenta UNT es la pérdida de su gente. Desatención a la estructura, malos tratos, señalamientos ala secretaria general del partido, la diputada Nora Bracho de tratos impositivos inadecuados a los líderes de la tolda, falta de respuesta y apoyo a la gestión política interna y estos son apenas algunas de las cosas que se sienten y se resienten en este gran partido de gente muy valiosa. Otro ingrediente que agrava la relación UNT con el resto de los partidos, es que UNT Zulia quiere quedarse con la candidatura a la Gobernación del Zulia, la candidatura a la Alcaldía de Maracaibo y la candidatura a la Alcaldía de San Francisco. Esta pretensión en la Mesa de la Unidad, en los partidos aliados encuentra no sólo resistencia, sino toda una logística de rechazo que toma cuerpo en un frente abierto contra UNT Zulia, pero más allá de eso; es la pérdida de valor. No tener hoy un candidato ganador, verdaderamente ganador desde todo punto de vista y no tener esa certeza que les permita proyectar que van a dominar el dibujo de candidatos no sólo del CLEZ sino del 2017, es para mí el verdadero dolor de cabeza que no los deja dormir. La amenaza de perder el poder, la mediana tranquilidad, no sólo quita el sueño sino que le mortifica la existencia a cualquiera y saca lo peor de la gente.

Y esa casita se desmorona… Esta semana supe que la estructura política de UNT Perijá, se fue para Primero Justicia, donde los recibieron con los brazos abiertos. Jorge Rincón y su equipo se quitaron la camisa de la casita y se pusieron su sweter aurinegro, pero lo que me dejó con la boca abierta de aspaviento, fue el canto de una pájara sabia que en el jardín me informó que UNT perdió al amigo Tuto Márquez. “Amiga el Tuto se fue para PJ”, me cantó esa fina avecita, como buena agaporno, no se siente donde llega. Tuto, siempre fue un hombre clave dentro de UNT por su amplio conocimiento en el manejo de la organización electoral. “Él es el que sabe de centros de votación, del movimiento en los centros”, recalca esta emplumada pajarita. Dos pérdidas importantes. Con ellos, más gente llega a PJ. Lo malo es que al llegar dicen sin puritos que en UNT Zulia las cosas están mal porque el partido se ha vuelto “un todos contra todos”.

Ay Manuel… ojalá te liberen, así sea inhabilitado no importa pero que salgas de allí porque están acabando con tu capital político y los demás partidos están aprovechando esto para saquearlo.

Ramos Allup en Maracaibo… segura estoy que ha dicho y dirá muchas cosas interesantes, pero él no vino al Zulia a hablar, vino al Zulia a hacer lo que sabe hacer, acordar, negociar, pactar. Esto es lo que hacen los políticos. Blancos palomosllegan a mi jardín y yo los recibo con felicidad infinita. Ellos me pintan en escenario crudamente blanco. “Hay dos grandes líderes políticos con posibilidades de ser presidentes, Leopoldo que está preso y Capriles que ya lo están poniendo bajo el ojo del huracán de nuevo, ¿quién queda? Nuestro Ramos Allup que ha subido como la espuma”. Pregunto a las palomas blancas, que se suponen son de la paz, si entonces es cierto lo que se dice de que Ramos Allup vino al Zulia a preparar sus finanzas para su comando de campaña y los palomos no abren el pico. Les dijo que si creyeron que vendrían a mi jardín a pensar que podrían lograr que yo promueva en mi columna que el candidato a la presidencia de la República en un escenario de elecciones es Henry Ramos Allup, pierden su tiempo y uno de los tres palomos blancos me dice: “La coyuntura país amerita que los mejores estén al frente”, a lo que contesto que no dudo que Ramos Allup sea el mejor político que tengamos hoy día disponible, sólo que si al Zulia vinoa pactar apoyos para él como candidato a la presidencia de AD a cambio de apoyar a alguien a la Gobernación del Zulia, aquí en el Zulia las cosas tienen su propia ecuación. Los acuerdos nacionales, que se estiman vendrán de Voluntad Popular y Acción Democrática deberían considerar en el Zulia que si se apoya a un candidato que NO RESULTE DE UNAS PRIMARIAS, sería perder la posibilidad de ganar la Gobernación. La regla de que los opositores van a ganar las gobernaciones porque el momento político es el mejor para “cualquiera de la oposición”, no se cumple a la letra aquí en Zulia cuando el contendor es el hábil Arias Cárdenas. Les dije a los palomos, que como buenos políticos de blanco me escucharon y me permitieron hablar, que Ramos Allup sabe mucho, muchísimo de política pero acá un arreglo así nos pone en riesgo y eso, el resto de los partidos de la MUD no lo respaldarán, sólo lo respaldarían ellos porque son capaces de arreglarse aquí a cambio de un diputado o un concejal. Los ojos de los palomos se pusieron rojo fuego. No les gustó lo que les dije. Sacudieron su plumaje y listos para alzar el vuelo les dije que las primarias se tienen que hacer y el resultado de esas primarias, sea el que sea, será entonces el constructo de la unidad que nos lleve a la Gobernación del Zulia, que eso aquí en el Zulia es de vida o muerte para la oposición misma y no se puede negociar por apoyar a un candidato que por mucho que sepa no vive aquí y sólo conoce la realidad de aquí por referencias, brollos o chismes y no como nosotros que si pelamos la mandarina en el Zulia. ¡No me sacaron los ojos con los picos porque Dios protege al inocente! En el momento en el que las palomas blancas se me venían encima llegaron pichones al jardín a pedirme un plato de comida a cambio de podar, cortar y regar las matas y por supuesto, me levanté a recibirlos. Al voltear, los blancos ya no estaban. Aquí, en el Zulia, los acuerdos nacionales suprapartidos regionales no nos benefician si queremos volver a la Gobernación del Zulia para que todos se oxigenen y tome cada quien una bocanada de aire.

Por cierto… el acto que se planteó que AD hiciera en Cabimas para recibir a Ramos Allup se suspendió. Me dijeron que Hernán Alemán apagó el teléfono. Los adecos de Maracaibo se preguntaron por allá por el final de Bella Vista, si fue que se quedó sin batería.

Zulianos por el cambio… Sobre la situación que se vive en el Movimiento Zulianos por el Cambio en el que señalan que Juan Carlos Fernández se está apropiando de la marca, luego de las consultas que logré hacer esta semana, me permito decir que Zulianos por el Cambio se ha vuelto un espejo en el que se reflejan los problemas de UNT Zulia, en una medida más pequeña. ¿Por qué más pequeña? Porque allí hay figuras nuevas, emergentes, unas refrescadas y otras de revelo dentro del partido de la casita que están en su natural carrera por el crecimiento político. Unos ven el movimiento como un trampolín o como una tarima para saltar o venderse como candidatos al Consejo Legislativo y como candidatos a Alcaldes. Juan Carlos Fernández, quién tiene una ventaja competitiva sobre todos, su programa de televisión, encabeza la promoción del movimiento a través de la poderosa señal de Niños Cantores Televisión. Hablé con él y fue tajante: “Yo hago dos asambleas diarias, quien le quiera echar bolas Yrmana que haga cuatro”. En dos platos me dijo, yo trabajo; el que quiera la bandera que trabaje más que yo. Eso está bien, así es la política, es un asunto de sudar, sudar y sudar y por su puesto cobrar. Sería muy iluso aquel que cree que en algún momento Juan no cobrará esa factura de cargar a UNT como un San Benito dándole palo en Zulianos por el Cambio o que le dará el palo de esos tambores que él carga a otro para que los suene. Los conflictos con Carlos Faría obedecen a que Faría, es el elegido por un grupo de peso en UNT para ser el candidato a la Alcaldía de Maracaibo, en el supuesto que la Señora Eveling sea la candidata a la Gobernación. Faría asumiría la rienda municipal y desde allí, comenzaría el trabajo para el que ya tiene equipo y hasta financiamiento. Es de lógica que si tiene todos los coroticos, sólo le falte que como ungido por un grupo por donde pase los demás se hagan a un lado, pero en política no es así, los espacios se pelean, se ganan, se conquistan, no se heredan ni se ceden, porque lo que se da sin sudor se pierde sin remordimientos. Zulianos por el Cambio está siendo usada como una marquesina para que brillen nombres, figuras, para demostrar quién lo hace mejor y en esa foto hay codazos, metidas de pata, jalones de pelo… sí de pelo, no entre los hombres sino entre las mujeres que también buscan su parte como Nora Bracho, que una vez más me aseguran aspira ser la candidata a la Alcaldía de Maracaibo. Todos quieren salir allí y por supuesto, si en UNT no hay cama para tanta gente, en Zulianos por el Cambio le pelea es a pellizcos y mordiscos.

Crecen los turpiales… El partido Primero Justicia en el Zulia crece de manera destacada. Una prima que vive en el Edificio La Chinita, diagonal al Pozón del Saladillo, me llamó esta semanapara decirme que vio un acto con mucha gente en la cancha del colegio que está al lado y pensó que era un acto de UNT por ser el partido fuerte en la zona pero su asombro fue que el acto era de Primero Justicia. Bajó, escuchó a Juan Pablo Guanipa y se quedó. Me dijo que le pareció “muy interesante” lo que dijo sobre estar en manos de gente que abusa del poder y que el compromiso asumido es revocar a Maduro y elegir un nuevo Presidente. Pedí una foto al departamento de prensa de PJ sobre la actividad porque en verdad me llamó la atención lo de “mucha gente” de PJ en los terrenos de UNT.

Por cierto… con Lester en tan lamentable situación, Voluntad Popular sale del radar regional.

Grave error… el que se está cometiendo en la televisión internacional por ganar rating. Resulta que ahora están de súper moda las historias de capos colombianos, mexicanos y demás corruptos y narcotraficantes en los canales internacionales que los venden como seres con sentimientos nobles y causas justificables para cometer fechorías, es decir, están poniendo lo malo como bueno y la televisión que tiene el poder de crear imaginarios, está creando en la audiencia, jóvenes principalmente, que es bueno ser contrabandista, narco, corrupto porque es bueno ser el jefe, el matón, el estafador, el timador, el que se burla del poder y las autoridades, vendiendo que venir del barrio y vivir en la miseria y pasar amarguras y penurias justifica que se tome un arma y se entre a un submundo donde no hay retorno sólo por poder, dinero y fama. Aquí si estoy de acuerdo con el difunto Chávez cuando dijo que el Estado debe regular e intervenir en la transmisión de contenidos como estos, más no en la manipulación de los contenidos con fines ideológicos. La Ley de Responsabilidad Social se hizo con este y otros propósitos, pero qué daño tan grande se les hace a los jóvenes cuando los dejamos ver semejante producciones fantásticas por demás, sólo porque hemos caído en las manos de las cableras para escapar de las interminables cadenas oficiales en la televisión nacional.

