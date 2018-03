Runrunes: ¿Se imagina usted a Maduro bajándose en el mercado Las Pulgas de Maracaibo? #6Sep

ALTO

¿NO ALINEADOS CON NICO?:

El colmo de las ilusiones de Maduro y sus adláteres es la realización de la Cumbre de los Países No Alineados en Margarita del 13 al 18 de este mes. A juro quiere la foto con presidentes de muchas naciones -mas bulto que calidad y democracia- para “afrontar el golpe de Estados Unidos y otros imperios contra mi mandato constitucional”. Por supuesto nada que ver con su golpe contra el mandato constitucional que eligió la Asamblea el 6D. El gasto del que ya hablamos en esta columna ($140 MM) es un negociado de varios ministros actuales y anteriores en la Cancillería, Petróleo y Turismo así como contratistas rojos rojitos que usufructuarán las arcas de PDVSA, paganini de la piñata dolarizada, en medio de la peor crisis de la historia venezolana. Tengo información de la negativa de algunos mandatarios a asistir debido a la realidad de Venezuela. Los esfuerzos rojos para convencerlos les garantizan seguridad total con todos los alimentos y productos y tiendas repletas para sus regalos en la misma fecha que se celebra en Nueva York la Asamblea General de la ONU. Por cierto que esa organización ofreció correr con todos los gastos si se celebraba en las mismas fechas. Claro que no, le contestaron. Negocio mata razón. ¿Y mata Figueroa? Sin embargo tras los acontecimientos del viernes en Villa Rosa hay quienes dudan de la conveniencia de viajar a la isla pauperizada por el gobierno y con altos índices de escasez y de violencia criminal. Uno de los más importantes países africanos, el primero en aceptar la invitación, tras los hechos del viernes avisó que no vendría. El miedo de la cancillería es que otros sigan su ejemplo. Ahora serán más los militares y colectivos a movilizar a la isla para amedrentar a los pobladores y no permitirles acceso a los centros comerciales y supermercados principales para “no incomodar” a quienes cada día están más reacios a retratarse con Nico&Co sin los fondos de antes. En este festín de Baltazar los hoteles, proveedores de alimentos y servicios están exigiendo pago en dólares por adelantado. Nadie cree en el gobierno y menos en cuentas a futuro. Maduro raspará la olla para tomarse su última foto en una c pues la próxima sería en 2020. La anterior fue en Teherán en 2012 cuando siendo canciller Maduro logró la $ede para Venezuela por in$truccione$ de Chávez…

¿SANTA ROSA?:

Es la expresión de un colectivo llamado Venezuela. ¿Se imagina usted a Maduro bajándose de su camioneta en el mercado de Las Pulgas en Maracaibo? ¿Visitando de sorpresa el portón de Sidor? ¿Deteniendo su caravana de escoltas y espías cubanos en medio de la autopista que une Acarigua con Turen? ¿Cómo sería el recibimiento de Maduro en La Asunción, ahora que viene la fiesta de la Virgen del Valle? ¿Cómo reaccionaría el propio pueblo de Barinas si se le ocurre comerse una carne en vara a orilla de carretera? Es Venezuela entera quien ya se expresa con sentimiento de repudio más que de rechazo. Todas los estudios de opinión, privados y oficiales, nacionales y extranjeros, indican lo mismo. Y Nicolás bien los conoce. Está obligado a reconocerlos por mas sordo que sea a los cacerolazos y ciego a los trompones….

LA TOMA DEL 1S:

Recojo varias opiniones sobre la marcha del 1S. 1) El 5 de marzo del 2013 Hugo Chávez dejó esta tierra. El 6 de diciembre del 2015 los electores abandonaron al PSUV y el 1 de septiembre del 2016 el pueblo de Venezuela le dijo al chavismo que se fuera. Son tres fechas claves para entender cómo la utopía anti histórica del Socialismo del Siglo XXI no es más que un asalto, una aberración, una equivocación en nuestro camino por compartir un país unido, trabajador, en paz y orientado hacia la modernidad y el bienestar. 2) Si dispusiéramos de mecanismos científicos de medición estoy seguro que esta marcha fue aún mayor que la del 2002. En esta del primero de septiembre destacó la presencia de la juventud de las barriadas, de la clase media. Determinante. 3) La Toma de Caracas es un hecho público y notorio, no fue un decreto, no fue una decisión de salón. Poner en boca del presidente y de sus adláteres cifras irrisorias de concurrencia es consolidar entre sus propios seguidores la condición de mentirosos, farsantes y miedosos. No hay un solo militante de base del PSUV que viendo el desarrollo de la Toma de Caracas dude un solo segundo que su presidente miente. Cerca del millón de personas asistentes han hecho de Nicolás Maduro un hombre aún más solitario en Miraflores. El mundo entero ya no tiene excusa para seguir creyendo que Nico tiene aceptación, seguidores y compañeritos de partido como tuvo Chávez, el originario responsable de la debacle de hoy en sus manos. Los medios globales lo mostraron. Ya no caben mentiras rojas por más cartas que los embajadores, cretinos y enchufados, envíen a los medios locales para negarlo…

¿SIGUEN LOS ESCALOFRÍOS?:

Desde hoy se ordenará acuartelar a la Guardia Nacional en la zona metropolitana de Caracas y en todas las capitales de estado en previsión a la marcha prevista mañana 7/9 por la MUD hacia las oficinas regionales del CNE. Dicha movilización es solo a esas sedes regionales y no a la sede del CNE en Caracas, coto vedado por el régimen a los que no son sus afectos, asalariados o enchufados. La orden desde la oficina del ministro del Interior Néstor Reverol a la GNB es cerrar todas las vías de acceso al CNE en el centro de Caracas “por si acaso deciden algunos voluntarios llegar allí y sorprender a nuestras cuatro rectoras, compatriotas y fieles a la revolución”…

EL COLMO DEL RIDÍCULO:

Por instrucciones del presidente del INEA, Almirante Víctor Miguel Ortiz Rojas, se celebró el miércoles 31 una reunión en la Capitanía del Puerto de La Guaira con todos los comodoros de los puertos del litoral central. El objetivo: “suspender la navegación de lanchas deportivas y de pescadores por nuestras costas desde hoy a los fines de evitar que entren armas o logren fugarse los líderes que tienen previsto un golpe de estado durante la marcha de mañana jueves 1º de septiembre”. Una medida absurda, de mente tribal. De quienes creyéndose sus propias mentiras y mitos, atropellan el derecho del ciudadano, de la gente común. Varios diplomáticos, pequeños empresarios y deportistas federados fueron afectados por esta nueva ¿madurada? Los rojos sigüis dan pena ajena…

DC|Runrunes