Hoy Marc Anthony celebra sus 48 años #16Sep

Marc Anthony se encuentra de fiesta, pues hoy 16 de septiembre cumple 48 años de vida. El salsero, quien este año será galardonado como Persona del Año en la próxima 17ª Entrega Anual de Latin Grammy, despidió un año más de vida con el corazón lleno de emoción.

Y es que, lejos de festejos llamativos o fiestas caras, es bien sabido que una de las características de este hombre, nacido en Nueva York, es su incansable labor filantrópica y preocupación constante por la niñez.

Apenas 12 horas antes de darle la bienvenida a sus jugosos 48 años, Marc compartió una imagen en sus redes sociales donde se le ve compartiendo con algunos estudiantes en una escuela.

“I feel proud to belong to a program that transforms education through art”, escribió el intérprete de Vivir Mi Vida al pie de la foto que compartió en Instagram, donde cita a la Casa Blanca y Turnaround Arts, un programa que financia clases de arte, música, baile y teatro en las escuelas con grandes necesidades y bajo rendimiento, que comenzó en el año 2011.

DC | Univision