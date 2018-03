Erwin Maldonado tuvo que vender su auto para costear su participación en Río 2016

Erwin Maldonado tuvo que vender su auto para poder prepararse para el maratón acuático de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro. Dijo ser una “oveja negra” para las autoridades del deporte de Venezuela, que simplemente no lo consideraron una prioridad.

El venezolano de 33 años aseguró que estaba en “la mejor forma” para esta prueba, aunque no logró trascender, finalizando en la penúltima posición. El oro se lo llevó el holandés Ferry Weertman.

“No sé qué pasó en la última vuelta. Estoy triste, estaba en mi mejor forma. Sabemos que los mejores del mundo estaban acá, todos muy fuertes, quería más”, declaró el venezolano.

Aunque en la prueba llegó a ubicarse por momentos en la cuarta posición y pasó los 2,5 km de octavo, tocó la pared en la vigésimo segunda posición, muy lejos de la décima conseguida en Pekín 2008 y 13º de Londres 2012.

“En un momento sentí que los brazos me pesaban, no los podía cambiar. Pero creo que fue una cosa más mental que física porque entrené como nunca. Quería una de las posiciones, quería este escenario de oleaje, de aguas abiertas de verdad”, indicó en la zona mixta.

El apoyo llegó tarde

Maldonado, quinto en la prueba de 25 km y 27 en la de 10 km en el Mundial de Kazán, explicó que el apoyo del Comité Olímpico Venezolano (COV) y del ministerio de Deportes llegó tarde.

“Fui la oveja negra. No fui prioridad, no era prioridad. Tuve que vender mi vehículo para prepararme. El Comité Olímpico me ayudó, pero otros no, y todos los deportistas somos iguales. Hay que evaluar esto, no quiero nombrar a nadie, pero estoy seguro que si el presidente (Nicolás Maduro) se entera de cómo se hicieron las cosas llamará a varios a prestar cuentas”, indicó.

“Ojalá Dios me de la oportunidad de hablar con él y decirle lo que estoy padeciendo. El destinó mucho dinero al deporte, que llegó a algunos deportistas, a otros no”, subrayó el nadador.

La preparación de Maldonado, nativo de San Cristóbal, sólo tuvo una duración de tres meses: tres para la clasificación a Río 2016 y tres más para la prueba de este martes.

Venezuela viajó a Rio con una delegación de 86 atletas (61 hombres y 25 mujeres). Hasta ahora, el único podio fue la plata de Yulimar Rojas en salto triple.

