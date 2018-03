Confirman que Zendaya será Mary Jane en “Spiderman”

Una historia de Spider-Man sin Mary Jane Watson en definitiva no se sentiría completa. Por ello y para hacer que la primera película de Spidey que marca el retorno del héroe al universo cinematográfico de Marvel se sienta plena, hoy la compañía de los superhéroes ha dado a conocer la identidad de la actriz que interpretará al amor de Peter Parker en el film.

De acuerdo a un reporte reciente de The Wrap, la actriz juvenil y estrella de las series de Disney Channel Shake It Up! y K.C. Undercover, Zendaya, será quien interprete al interés amoroso de Peter Parker, Mary Jane. Si bien desde hace varios días se sabía que la chica tendría un rol dentro del film, no fue sino hasta hoy que trascendió la identidad de su personaje.

Zendaya se une así a Tom Holland, quien encarnará al lanza telarañas de Marvel en la película. Así mismo la joven actriz retomara el papel que interpretara Kirsten Dunst en la primer trilogía de Spider-Man que hizo Sam Raimi.

DC | AT