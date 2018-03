César Farías reveló que en el fútbol boliviano hay racismo

César Farías reveló a a La Razón de Bolivia lo que era un secreto a voces y es que el entrenador venezolano estaba en la órbita de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para ser el nuevo seleccionador de Bolivia, pero por algunos aspectos nunca se pudo llegar a un acuerdo.

El entrenador del conjunto The Strongest, concretamente habló de que dentro de la dirigencia de la FBF existía un fuerte racismo. César Farías comentó que conversó con el presidente de la entidad futbolística boliviana, Rolando López, durante seis horas, pero luego se opuso a participar en futuras entrevistas al considerarlas un “examen”.

“Yo me reuní seis horas con el presidente, pero no me presto a que mi trayectoria sea pisoteada”, explicó César Farías que matizó la buena educación de López, pero agregó que “hay otra gente que no, hay gente racista. Yo soy indio, miren mis facciones, pero hay gente mal educada”.

César Farías nunca dio a entender a que personajes de la dirigencia boliviana se refería, a pesar de eso se especula a que estaba hablando de Marco Peredo, presidente de la Liga boliviana, quien fue uno de los que más lo criticó cuando se vio la posibilidad de que no dirigiera a la selección a tiempo completo sino que compartiera sus labores con el club atigrado.

Al final se eligió a Ángel Guillermo Hoyos, descartando a Eduardo Villegas y Mauricio Soria. Los tres si se sometieron a las entrevistas de los dirigentes de la FBF de las cuales salió elegido el argentino.

DC | Meridiano