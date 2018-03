Labios sanos, boca sexy

Suelen ser los grandes olvidados pero tienes que saber que tus labios necesitan unos cuidados específicos, ¡sobre todo en verano! ¿Por qué? Su piel es más débil y fina que la del rostro, por lo que es más propensa a deshidratarse. El resultado: descamación, grietas, sequedad… ¿Quieres lucir unos labios ultrasexies? ¡Tenemos los superpoderes que te ayudarán a conseguirlo! Y lo mejor de todo, te permitirán llevar los colores de moda de la temporada, al mismo tiempo. Te presentamos Sexy Balm, el nuevo bálsamo labial con color de L’Oréal Paris, que cuidará como ningún otro tus labios y les aportará el toque chic de color que estabas buscando; para el día y la noche. ¡Hidratación y tendencia en un solo producto!.

Superpoderes de día

En la playa, la ciudad, la montaña, para ir a trabajar… Por el día quieres cuidar tus labios, pero sin abandonar el color, las tendencias. Para ello, L’Oréal Paris te propone dos tonos más suaves, con menor intensidad, para conseguir un look más natural pero muy chic: 102 gossip (imita el color de tus labios, pero intensificándolo) y 111 go pretty or go home (un rosa muy sutil, ideal para complementar cualquier look).

Superpoderes de noche

Saca tu lado más hot y protege tus labios al mismo tiempo con los cuatro tonos nocturnos de Sexy Balm: más intensidad, más cobertura y la misma hidratación:

– 201 wasted, con intensos subtonos azulados, te dará un toque de misterio y femme fatale.

– 202 adventure, un fucsia que te permitirá sacar tu lado más girly.

– 203 yala yolo, el rojo más clásico y glamuroso.

– 204 never stop, un coral ultraintenso y muy sexy.

Si aún no los has probado, te garantizamos que te volverás ¡adicta! No solo te conquistarán los tonos, también te sorprenderá su duración y su sistema de aplicación que incluye una punta muy precisa y un twist perfecto para dosificar el producto. Se convertirán en un básico en tu bolso, por menos de 10 euros. ¡Los querrás todos!.

