Intenta robarle el móvil a una mujer que tomaba sol sin saber quien era en realidad

Mikaela Kellner estaba tomando el sol con sus amigas en el parque Ralambshov de la capital sueca, cuando un hombre desconocido se les acercó con el pretexto de ofrecerles revistas. Al recibir una respuesta negativa, el individuo se detuvo cerca de las mantas de las mujeres y fue entonces cuando Kellner comenzó a sospechar algo raro.

En cuanto el hombre se fue, una de sus amigas se percató de que su móvil había desaparecido. Siendo agente de policía, aunque estaba fuera de servicio, Kellner se echó a correr y tras 15 metros alcanzó al hombre. “Una de mis amigas también es policía, así que lo detuvimos. Intentó escapar, por eso lo agarramos más fuerte”, comentó Kellner a The Local. Las mujeres llamaron a sus colegas, que finalmente arrestaron al ladrón.

“Actué de manera instintiva y no me lo pensé mucho antes de derribarlo. Miré a nuestras dos amigas que no son policías y me di cuenta de que la escena podía parecer graciosa”, agregó Kellner, quien después de lo sucedido recibió comentarios positivos de sus colegas y amigos. Al compartir su historia, la mujer intentó crear más conciencia sobre este tipo de incidentes que pueden pasarle a cualquiera.

RtE