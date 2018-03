El cantante venezolano Jesús Miranda, conocido como Chino, criticó este lunes por el posible diálogo entre el Gobierno venezolano y la MUD, de cara al referendo revocatorio contra Nicolás Maduro.

“Una cosa es que la Unidad se siente a dialogar con el gobierno como Partido, otra cosa es que la oposición que somos millones aceptemos diálogo, escribió en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el artista expresó que él como ciudadano venezolano no quiere diálogo “sin referéndum, liberación de presos políticos y elecciones regionales”, sentenció. Mirada dijo sentirse ofendido que MUD la converse con el Ejecutivo en nombre de toda la oposición. “Nosotros no estamos de acuerdo con ese diálogo”.

Agregó que no se puede hablar con un gobierno que no acepta la crisis de salud y alimentaria que atraviesa el país. “Como dialogar con un gobierno que no reconoce que en nuestro país existen más muertes violentas que en una guerra en el Medio Oriente”, concluyó.

