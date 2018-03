¡Rápido que tengo afán! Mujer enfrenta a un presunto ladrón en plena calle y lo hace desnudar (Vídeo)

Un presunto ladrón parece que encontró un hueso duro de roer, una mujer que se defendió con rudeza ante el supuesto intento de asalto. Según seguran los testigos, el joven no escatimó sus fuerzas, ya que la mujer resultó ser lo suficiente valiente como para enfrentarle y tomar el control de la situación.

Lo insultó hasta el cansancio, le sugirió a los presentes que no tuvieran miedo de delincuentes como ese, al mismo tiempo que le recalcaba al sujeto que “se había equivocado y no sabía con quien se estaba metiendo”. Lo curioso del caso es que ella lo obligó a desnudarse mientras lo golpeaba. Ante la negativa de querer quitarse la ropa, y los constantes golpes los presentes le dijeron que se quitara eso rápido, para que no siguieran “cascando”. Finalmente, el joven fue puesto en libertad y tuvo que huir del barrio sin ropa. El vídeo está siendo muy comentado en las redes sociales.

Las autoridades de la capital de Colombia han pedido en reiteradas ocasiones evitar hacer justicia por su propia cuenta, recordando que los ciudadanos tienen el deber y el derecho de recurrir a las autoridades pertinentes.