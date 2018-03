Neymar retó a Ronaldo en un video en Twitter (Video)

“¿Qué tienes tú, Ronaldo?, fueron las palabras de la superestrella brasileña Neymar da Silva Santos Júnior, tras grabar un video y postearlo en su cuenta de Twitter en el cual reta a Ronaldo.

El delantero del Barcelona grabó unas imágenes donde muestra la facilidad que tiene para controlar un esférico, dejando claro sus habilidades futbolísticas a todos sus seguidores en twitter.

El atacante estrella blaugrana espera los próximos juegos olímpicos, mientras este importante evento comienza aprovechó la oportunidad para cumplir con sus compromisos publicitarios retando a Ronaldo.

Back of the boot. What you got @Ronaldo ? #raiseit pic.twitter.com/tSKSA8f7Jh

— Neymar Jr (@neymarjr) June 14, 2016