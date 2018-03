Cicpc allanó casa de Alexander “El Gato” Tirado

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) allanaron la casa del activista de Voluntad Popular en el estado Aragua, Alexander “El Gato” Tirado, quien desde hace dos años se encuentra privado de libertad por exigir #CambioYa.

La hermana del dirigente Lilybeth Tirado denunció que 6 efectivos del Cicpc allanaron su casa preguntando: “¿dónde se encontraba Alexander Tirado?”. “Ellos llegaron al edificio y abrieron la puerta del pasillo y trataron de ingresar al apartamento, pero no pudieron. Los seis funcionarios tenían armas largas. ‘¿Dónde está Alexander Tirado?’, me preguntaban los funcionarios. Nosotros le indicamos que estaba preso por protestar pacíficamente con un megáfono desde hace dos años y tres meses”, añadió Tirado, quien relató que cuando les preguntó a los funcionarios por qué buscaban a su hermano, estos respondieron que tenían una orden de captura y que no figuraba delito alguno.

Tirado explicó que durante la requisa tomaron fotos de su hogar y de sus documentos. “Eran cuatro hombres y dos mujeres. Tomaron fotos de la casa y de nuestras cédulas de identidad. Los del Cicpc desconocían que Alexander está en Tocuyito condenado a 8 años de prisión. Cuando les dijimos donde estaba, se fueron”.

Afirmó que en la entrada del edificio había efectivos con porte de militares y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). “Este allanamiento no es más que una forma de amedrentamiento, vejación y hostigamiento por la forma como llegaron a la casa y nunca mostraron la orden de allanamiento ni de captura. Cuando se retiraron nos informaron que sus abogados o algún familiar directo debía ir a la sede principal del Cicpc, aquí mismo en Caña de Azúcar, para conocer el porqué de esta situación”, puntualizó.

DC|NP