Calvin Harris y Rihanna estrenan vídeo “This is what you came for”

Poco después de su ruptura con la cantante Taylor Swift, Calvin Harris decide ponerse al día con la música y comparte el vídeo oficial de su más reciente Hit junto on Rihanna “This is what you came for”.

No es la primera vez que Calvin Harris y Rihanna graban juntos y es que ambos artistas colaboraron en ‘We Found Love’, uno de los temas más sonados del séptimo álbum de Rihanna, ‘Unapologetic’.

El Dj y productor Calvin Harris ha sido noticia en los últimos días tras borrar a su ex-novia Taylor Swift de las redes sociales. Y es que una semana después de romper, la sensación rubia ya se estaba dejando fotografiar besando a Tom Hiddleston (Loki).

Rihanna por su parte comienza ahora su etapa europea del ANTI-Tour. El único concierto que dará en España, tendrá lugar en el Palau Sant Jordi de Barcelona el jueves 21 de julio.

El videoclip muestra a Rihanna en una habitación cúbica sobre la que se proyectan imágenes mientras la artista de Barbados canta o baila. Basta con añadir rayos laser y luces para tener un combinado muy efectista.

Agencias