Alertan que las Farc podría desplazarse al norte del Táchira

El alto al fuego firmado por Colombia con los grupos irregulares podrían generar que quienes conformaban las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se desplacen hasta la zona norte del Táchira pues allí la presencia militar no controla la permanencia de grupos al margen de la ley, según el diputado jubilado Walter Márquez.

“Esta situación tiene que ser analizada de forma cuidadosa porque ante la firma de acuerdos de paz en Colombia de alto al fuego, muchos de esos grupos irregulares colombianos, provenientes de las Farc, ellos pudieran desplazarse a territorio venezolano aprovechando la debilidad del Estado y la crisis estructural que nos está afectando, y por lo tanto el gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, no puede simplificar el hecho señalando que allí están sectores de la ultraderecha, porque le corresponde a él como jefe del gobierno regional actuar ante la crisis que está afectando el norte del Estado” aseveró Márquez.

Con llamadas anónimas amenazaron a los transportistas y comerciantes de las ciudades de Colón y La Fría quiene acataron el llamado y paralizaron sus actividades por miedo a lo que pudiese ocurrirles, pues a la dueña de un negocio le aseguraron que si abrían las puertas les lanzarían una granada.

El exparlamentario narró que aterrizó en el aeropuerto de La Fría y observó que no había ni un solo taxi. “El director de una línea de transporte fue quien me confirmó que no estaban trabajando por miedo pues los amenazaron” dijo.

Y tal como lo expresó Márquez, también el secretario general de Primero Justicia en Táchira, Gustavo Gandica indicó que se trasladó a ambos municipios y no había ningún tipo de actividad académica, comercial o de transporte.

“Yo fui a Ayacucho y García de Hevia y parecían ciudades del lejano oeste, las calles estaban desoladas y todo cerrado, la gente tenía miedo y Vielma Mora no se hace responsable de lo que sucede allí, él es responsable que manden los grupos irregulares sobre los cuerpos policiales y militares” precisó Gandica.

Por su parte el general José Morantes Torres, jefe de la Zodi desmintió que en la zona norte del Táchira se haya vivido un toque de queda y que los negocios trabajan con normalidad a diferencia de algunos transportistas que por temor no trabajaron.

