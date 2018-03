Messi: “Barcelona me lo dio todo, pero me gustaría volver a Argentina”

Leo Messi concedió una entrevista en exclusiva a Sports Illustrated. Bajo el título ‘The Wolrd of Messi’, el argentino hace un repaso de sus comienzos, de su llegada a Barcelona, de sus títulos, de los planes de futuro…

Su niñez: “Desde pequeño tuve un balón en los pies, me encantaba salir a la calle a jugar con 5 ó 6 años, al campo”.

Su llegada a Barcelona: “Fue un momento complicado. Por un lado lindo porque iba a jugar en el Barcelona, pero por otro era muy difícil por dejar mi casa y empezar de cero fue muy difícil. A Barcelona fui con la ilusión de llegar a jugar en Primera. Era mi objetivo. Sólo pensaba en jugar al fútbol”.

Motivación: “Siempre salgo con la misma ilusión del primer día y siempre quiero mejorar. Siempre se puede crecer y aprender como futbolista y en la vida. Mi manera de jugar ha sido siempre igual desde pequeño. ¿Qué siento cuando marco? Mucha felicidad, es un síntoma de alegría”.

Premios individuales: “El Balón de Oro me hizo muy feliz. Es especial, es muy importante. Que te digan que eres el mejor y te den eso es increíble. No le doy mucha importancia a los premios individuales pero es muy lindo”.

Futuro: “Crecí aquí y tengo mi vida aquí. Barcelona me lo dio todo. Pero un día me gustaría volver a Argentina. Casi no disfruté de vivir en Rosario, con mi gente”.

Copa América: “Intentaremos aprovechar la oportunidad. Sería muy importante para Argentina lograr la copa. Merecemos ser campeones de una copa importante”.

DC|AS