Dirigen carta abierta a Sumito: Promover la idea de los perros como “plaga” es irresponsable

Este martes, el chef venezolano Sumito Estévez “desapareció” de la red social Twitter, luego que alcanzara las tendencias en la plataforma digital y recibiera innumerables críticas por un mensaje sobre los perror callejeros de Nueva Esparta. A propósito de la emisión, la Red de Apoyo Canino le dirigió una carta abierta.

“Buscando en internet repelentes naturales para perro. Los callejeros ya son epidemia en Margarita y rodar en bicicleta se ha vuelto rudo”, fue el tuit que impulsó la polémica y el presunto cierre de la cuenta del chef en la red de microblogging. Hasta el momento, Estévez no se ha pronunciado.

Lea a continuación la carta íntegra, publicada en la fanpage enFacebook de la ONG.

Ante sus más recientes comentarios hechos a través de la red social Twitter con relación a la situación de los perros callejeros que históricamente han hecho vida en la isla de Margarita, nos vemos en la necesidad de pronunciarnos como ONG pionera en Venezuela en impulsar programas de control ético de población de fauna doméstica callejera.

1. Como usted bien señala, el control y manejo de los animales callejeros es en términos formales responsabilidad del Estado mediante los gobiernos municipales (Tal como lo señala la vigente Ley de Protección a la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio), regionales o entes centralizados, si fuera el caso. Lamentablemente en Venezuela, ni ahora ni antes, han existido programas promovidos por las autoridades de tipo masivos, éticos (libres de crueldad) sistemáticos y abarcativos para atacar la situación de los animales callejeros. Entendemos que este tema no puede resumirse a una asignación pendiente exclusiva del Estado, es una responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto atender un problema que en nuestro propio seno y por nuestras prácticas hemos generado y abonado. Es por ello que las ONG, de la mano de proteccionistas independientes y comunidades organizadas, hemos sido quienes con muchísimo esfuerzo y limitados recursos, impulsamos jornadas o campañas de esterilización en diversas zonas del país buscando soluciones estructurales, de fondo, no parciales, no simples “repelentes”. La Red de Apoyo Canino junto a organizaciones locales, ha llevado el servicio de esterilizaciones a la isla de Margarita habiendo beneficiado a miles de animales que hoy día no se reproducen de forma indiscriminada, muchos consiguieron hogares fijos, otros son queridos en las comunidades donde hacen vida.

2. Promover la idea de los perros como “plaga” es bastante peligrosa y hasta irresponsable, pues en medio del gran desconocimiento de este complejo problema, como el que usted ha manifestado, los ciudadanos pueden implementar soluciones, insanas, crueles e inmediatistas como si se tratase de seres carentes de sensibilidad, sólo generando sufrimiento innecesario que en nada contribuirán a solucionar el problema de raíz. En oportunidades anteriores, gente local, ha recurrido al exterminio, como forma de control, realizando matanzas en cualquiera de sus modalidades. Es obvio, que estamos profundamente en desacuerdo por razones éticas. Se ha demostrado a lo largo del tiempo, que estas medidas son ineficientes. Una población esterilizada oportunamente no permite que nuevos. Animales sin esterilizar ocupen su lugar y por ende se reproduzcan indiscriminadamente. Así como los ciclistas tienen derecho a pedalear sin ladridos molestos, los perros merecen ser tratados con respeto en los espacios que han convertido en sus hogares, por necesidad de sobrevivencia y no por decisión. La noción de plaga va concatenada con la necesidad de exterminio y en eso estamos absolutamente en desacuerdo por cruel e inútil.

3. Siendo usted una figura pública con gran resonancia en los medios de comunicación, que mantiene estrechos lazos con autoridades municipales de la isla de Margarita, lo invitamos a que sirva de puente para que logre sumar estas instituciones a programas éticos de control de población, a apoyar en el apadrinamiento y organización de jornadas masivas de esterilización en la Isla de Margarita, donde nos ofrecemos a asistir con nuestros médicos veterinarios.

4. Por último, la situación de los animales callejeros no se explica por sí misma, gran responsabilidad en la proliferación descontrolada tienen aquellos tenedores de mascotas que deliberadamente las reproducen con fines comerciales o de otro tipo o los dueños de mascotas sin esterilizar que irresponsablemente los dejan vagar sin supervisión o control alguno, contribuyendo así, al ciclo del abandono a mediano o largo plazo. Es en definitiva un problema y una responsabilidad de todos que no se limita proponer despectivos calificativos.

Red de Apoyo Canino