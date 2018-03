Cisternas pagarán 30 mil bolívares por la calcomanía, sino lo hacen antes de junio en Maracaibo

El mal servicio de agua potable por tuberías ha llevado a la proliferación de camiones cisternas en toda la región zuliana, provocando además la especulación en este rubro a la hora de vender el agua.

Ante esto autoridades regionales se han dado a la tarea de organizar a este sector de servicio, de tal forma de uniformar los precios, evitar la especulación, garantizar que el agua que se vende sea de óptima calidad y que el camión que la transporte reúna los permisos sanitarios necesarios, realizando un censo e identificando las unidades que puedan circular y vender el agua, según las tarifas asignadas..

El total de camiones censados por la Sala Situacional del Cuartel Libertador es de 325, sin embargo, poco más de 100 unidades aún no cumple con el requisito de colocar de manera visible y permanente la calcomanía que indica el costo del líquido por litro y pipa.

De manera extraoficial se conoció que el operativo que desarrolla la Sala Situacional, el cual incluye la colocación gratuita del adhesivo, estará vigente hasta junio, luego de esa fecha los dueños de los cisternas tendrán que comprarla a un costo que ronda los 30 mil bolívares.

Las autoridades de la Sala Situacional están conscientes que el universo de camiones en la ciudad está representado por una ínfima parte en el censo. Tener una calcomanía no es garantía de que el camionero vaya a cobrar lo justo, por ello las autoridades insisten en que cualquier situación irregular se debe denunciar.

Del otro lado la situación es diferente. Luis Boscán es dueño de dos camiones y ya instaló sus calcomanías, sin embargo, reconoció que con esos precios no se compra nada. Indicó que la estructura de costos es una cadena que los afecta desde los repuestos hasta el precio de agua. “Si pudiéramos conseguir los repuestos al precio sería diferente, por eso a veces tenemos que cobrar más por el agua. Colocar la calcomanía es solo para cumplir el requisito, pero tenemos que cuidarnos porque nos van a sancionar”.

Agua peligrosa

El empresario informó que retrasó la colocación de la calcomanía a causa del permiso sanitario y de calibraje que exigen en el cuartel para la aprobación del adhesivo. “Estos tanques son nuevos, aquí no me esterilizaron el tanque, solo me piden el permiso sanitario que lo saqué en el Hospital de La Cañada de Urdaneta, pero no puedo explicar que le hicieron al camión porque envié a otra persona”.

Una fuente interna de la Sala Situacional, quien prefirió no identificarse, informó que la mayoría de los permisos sanitarios que presentan los camioneros son hechos por gestores y no de la forma adecuada, aunque acotó que algunos camiones que eran usados para achicar pozos sépticos han sido lavados con hipoclorito en las instalaciones de la zona militar.

Se conoció que las autoridades de la sala están discutiendo la aprobación de una calcomanía obligatoria que identifique que tipo de agua se traslada en los camiones, si es agua industrial de alta salinidad y con restos de desechos fecales será usada para piscinas o para el riego, esto con el fin de cuidar la población porque hay una importante cantidad de camiones sin ningún permiso sanitario surtiendo de agua en el estado.

De igual manera vecinos de varios sectores están denunciando que el agua que llevan estos camioneros es salada y pudiera no ser para el consumo humano, por lo que exigen a las autoridades competentes, supervisar los sitios donde estén cargando estas aguas y la calidad de las mismas.

DC|La Verdad