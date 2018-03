Anna Vaccarella muestra su recuperación y dice que sus amigas la llaman “Anna Candela”

La periodista venezolana Anna Vaccarella quien se recupera de un tipo de cáncer escribió en su cuenta de Instagram que sus amigas la llaman cariñosamente “Anna Candela”, en alusión a la fe que tiene para la advocación mariana de la Virgen de la Candelaria.

“Así me llaman algunas amigas! Me gusta!!! Hace tres meses, el día de la Virgen de la Candelaria recibí nueva vida!! Ese día no estuve sola! Me acompañaron todos ustedes con sus oraciones y buenos deseos!!!, escribió la comunicadora.

En la foto publicado reconoció el trabajo del médico venezolano Sergio Giralt: “El Dr venezolano Sergio Giralt guió cada paso. En manos de los médicos y en manos de Dios, agradecida y entregada! Con una sonrisa en la cara y sobre todo con mucha paz en el corazón comenzó esta nueva etapa de mi vida que honro a diario.

¿Certezas? Ninguna. ¿Fe? ¡Toda la del mundo!

Y la convicción de que la vida ES UN GRAN REGALO DE DIOS que no podemos desperdiciar llenándonos de problemas y rencores!!!, concluyó en su mensaje.