27May Hasler Iglesias tildó como “falta de respeto” aumento a empleados universitarios (Vídeo)

El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, Hasler Iglesias, dijo que el aumento de las becas y los sueldos a las universidades por parte del Gobierno son “una falta de respeto”.

Iglesias expresó en el programa Primera Página de Globovisión que los anuncios realzados por el presidente Maduro el pasado jueves fueron improvisados y no resuelven la crisis universitaria.

El presidente de la FCU-UCV denunció que el último aumento de las becas de 2 mil a 4 mil bolívares no se ha pagado al primer estudiante y el aumento a 8 mil no alcanzará para pagar 4 almuerzos o dos cuadernos o la residencia.

Iglesias informó que para la semana que viene los estudiantes convocarán nuevamente a la calle, porque la universidad no es una burbuja y “si no se salva el país, las universidades no se salvarán”.

El representante estudiantil declaró que las universidades están a punto de cierre y que no se necesita un diálogo, sino que se vea la manera de que lleguen los recursos y que el Gobierno firme los decretos y las órdenes de pago.