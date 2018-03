25May Ramón Muchacho: Tarde o temprano llegaremos al CNE (Vídeo)

Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, advirtió que la oposición debe tener cuidado con los infiltrados en las concentraciones que convoca, como la que se realiza hoy en la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo para exigir que el Poder Judicial respete la Constitución.

Sobre los supuestos infiltrados también se refirió Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional. Señaló que el gobierno fabrica gorras de Acción Democrática para personas que se suman a las manifestaciones de la MUD, con la finalidad de generar violencia y luego culpar a la oposición.

Muchacho dijo que es inconstitucional que el chavismo impida protestas en ciertas partes del país, “específicamente en el municipio Libertador y en las sedes de los poderes públicos”.

“Hoy es aquí, pero van a haber muchas protestas más en el país. No puede existir terreno vetado para la Constitución o los derechos de los venezolanos”, agregó.

El alcalde dijo que la oposición no es violenta, pero eso no significa que acatará “cualquier decreto que viole los derechos”. Indicó que la violencia proviene del gobierno, así que invitó a los venezolanos a no caer en ella.

