7Mar Cabello: “Maduro no va a renunciar pero garantizo que Allup si tiene fecha de salida de la AN”

El diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) ofreció una rueda de prensa en Caracas, en la que manifestó que la oposición no saldrá “de la revolución bolivariana como ellos creen que van a salir” y, aseguró, que la renuncia del primer mandatario no está planteada.

En ese sentido, criticó los llamados a movilización por parte de la dirigencia opositora. “Hablen claro, van a hacer movilizaciones para ver si dan un golpe de Estado porque el presidente Maduro no va a renunciar”, dijo.

En relación a la AN Cabello aseguró que “ellos pueden aprobar desde la AN esa Ley de Amnesia criminal pero ninguno de esos delincuentes saldrá” e igualmente ratificó que el actual presidente del Parlamento no estará en ese puesto el año que viene “yo les garantizo que Henry Ramos Allup no será el año que viene el presidente de la AN él si tiene fecha de salida”.

“Ramos Allup puede decir misa, ni la AN, ni Allup pueden destituir a un personaje público. Nosotros somos minoría pero los hacemos recular” aseguró el diputado.

Por otra parte, se refirió a la renovación del decreto del presidente Barack Obama en el que declaró a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. A su juicio, los recientes acontecimientos en la región, forman parte de “todo un ataque del imperialismo contra la integración de los pueblos”.

“A pesar de que el presidente Obama había manifestado en la Cumbre de las Américas, ahora vienen a ratificar este decreto (…) Es triste que países con la fuerza que tiene EEUU tenga que valerse de ese tipo de decisiones para ayudar a sus lacayos aquí en Venezuela”, agregó.

A su juicio, la medida revela las pretensiones de salir del gobierno del presidente Maduro. “Nosotros exigimos al presidente Obama que derogue su decreto y que se ocupe de los asuntos gravísimos que tiene en EEUU con el tema de los derechos humanos”, sostuvo.