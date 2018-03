Juan Rincón vuelve al béisbol como técnico

Juan Rincón vuelve al béisbol organizado de Estados Unidos pero para iniciar su carrera como técnico con los Azulejos, informó ayer el propio ex lanzador grandeliga a través de Augusto Cárdenas, su representa ante los medios de comunicación.

Rincón fue contratado para que cumpla funciones como coach de pitcheo de la sucursal de Toronto en la Liga de la Costa del Golfo, categoría de novatos. “No tengo ninguna experiencia como coach y los Azulejos piensan que es una buena oportunidad para mí, para comenzar una nueva carrera”, apuntó quien cuenta con una experiencia de 10 años en las Grandes Ligas.

“Me mantuve alejado de la pelota por alrededor de un año, después que dejé de jugar, y estoy bastante contento, porque el equipo de Toronto se me acercó con una buena propuesta, que me hizo pensar bien las cosas y al final no la pude rechazar”, confesó.

Rincón lució los uniformes de los Mellizos, Indios, Tigres y Rockies entre 2001 y 2010, mientras que en Venezuela jugó para Lara y Magallanes, coleccionando 12 campañas entre ambas experiencias.

“Ahorita quisiera adquirir la mayor experiencia posible. Mi meta siempre ha sido ser parte de la gerencia de algún equipo”, aseguró Rincón.

