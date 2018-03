Inminente paralización de Corpoelec por falta de equipos

La molestia entre los trabajadores de Corpoelec parece ser genérica según relatan sus representantes sindicales, debido a la lentitud en la discusión de su contratación colectiva que tiene cinco años vencida, también por algunas desmejora socioeconómicas que están en juego y la falta de equipos que ha puesto en riesgo la vida del personal laboral y el correcto funcionamiento del sistema eléctrico, publica El Informador.

“Estamos a la puerta de un conflicto, incluso hemos llamado a la hora 0 para que la gente se entere de la situación laboral. La empresa abiertamente nos está pidiendo una desmejora” explicó Reynaldo Díaz, miembro del comité ejecutivo de la Federación de la Industria Eléctrica de Venezuela (Fetraelec) que existen en el convenio colectivo aprobado en el 2009 unas cláusulas y beneficios que varían según el sueldo mínimo vigente y el monto de las unidades tributarias y pretenden ser transformadas a un monto único.

Otro de los aspectos que denunció es que presuntamente los directivos quieren acabar con la contraloría que deben hacer los sindicatos al contrato colectivo.

“Además tenemos 5 años sin dotación de uniformes, debemos utilizar unos específicos que son de 100% algodón porque si ocurre un accidente eléctrico el material ayuda a disminuir las quemadas” afirmó que les han dicho a los trabajadores que ellos mismos compren la dotación pero lo que encuentran en el mercado no reúne las características necesarias para su protección, además hay quienes no cuentan con los recursos para adquirirlo.

También existen unos fondos (de ayuda social al trabajador y de construcción de vivienda) que no han generado sus frutos, al primero no le depositan recursos desde el 2009 y el otro no ha construido unidades habitacionales desde el mismo año.

La falta de equipos y de formación ha desmejorado el servicio y las condiciones laborales de las que en una oportunidad gozaron los trabajadores que ahora suman 42 mil activos y 10 mil jubilados.

Díaz quién tiene 28 años de servicio en Corpoelec Caracas, contó que carecen de unidades móviles y equipamiento para atender los problemas “por ejemplo en Chacao deberían haber mínimo 200 unidades y tienen apenas 20, a veces tenemos que esperar a que una cuadrilla regrese para que nos presten sus equipos. Estamos trabajando con las manos”.

Aseguró que los equipos de medición para servicio técnico o mantenimiento preventivo están casi en 0 y que esta situación se presenta en casi todos los estados del país. “El sistema eléctrico no es seguro ni confiable”.

Desde el 2007, cuando la empresa fue comprada por el Gobierno Nacional, los talleres de actualización de conocimiento y de formación de la generación de relevo se dejaron de realizar, Díaz afirmó que por lo menos el 20% de los trabajadores ya reúnen los requisitos para recibir la jubilación pero no se las dan porque no tienen personal preparado para sustituirlos.

Las inestables condiciones laborales han generado que muchos expertos se vayan a otros países a trabajar, afirmó el integrante de Fetraelec, esto ha generado que algunas guardias queden sin personal, y que involucren a trabajadores en tareas para las cuales no están preparados.

Dc|El Informador