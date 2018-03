El 1 de enero entrará en vigencia el cheque único

El nuevo cheque único tiene características particulares como la silueta del mausoleo del Libertador como marca de agua del papel; fibrillas visibles de colores azul y rojo en el papel y otras microfibrillas visibles bajo la luz ultravioleta; los textos del anverso están en letra negra y los del reverso con el mismo color del cheque; el logo del banco está ubicado a la izquierda y al lado derecho está impreso el nombre de la agencia bancaria emisora del cheque.

Esta medida facilitará las transacciones bancarias a través de un instrumento estándar. Según la circular 104 de Banco Central de Venezuela los cheques con el formato antiguo tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año

Los clientes que no cuenten con una chequera con el nuevo formato, deberán realizar una solicitud de chequera en su agencia. Si el cliente es natural y no ha solicitado más de dos chequeras en el semestre, la nueva chequera no generará comisión.

DC | 2001