¡Conmovedoras palabras! Murió el Padre de Maickel Melamed y éste le dedicó un mensaje

¿Como despertar mañana sabiendo que no estoy? ¿Cómo intentar despedirme de ti si te veo en el espejo de mi conciencia, en todo lo que soy y en todo lo que quiero ser? Aún hoy en tu ausencia eres mi fuerza y estás presente en la aspiración a dar tanto amor como diste, como fuiste, como eres y serás. Amor Total, entrega total, exigencia total.

Puedo garantizar que yo conocí el amor verdadero y lo conocí gracias a ti. Tú lo eras y lo fuiste para todos los que te conocimos. Pero de mí, hiciste tu apuesta más arriesgada, confiaste en mí cuando nadie lo hacía, me exhibiste como tu hijo cuando a los seres como yo los escondían por vergüenza. Me hiciste retar al mundo y me dijiste con confianza “Maickel Melamed a ti siempre te dirán que no”. Padre, Alberto, no entiendo como será esta vida de extrañarte, pero volveré a retar al mundo y esta vez lo haremos juntos. Hoy tú no te vas, hoy tú te conviertes en legado y si le hiciste bien a quienes tuvieron el privilegio de conocerte, yo haré que todos te conozcan.

Tú me enseñaste la simpleza y a través de tu amor por la carretera, me mostraste tu pasión por esta tierra, tu Venezuela, que amaste hasta tu último y silente aliento. Porque así eras tú, cero palabras, ni bambalinas, lo tuyo era actuar y amar por medio de tu acción determinada. Menuda tarea me dejaste papá y entre el dolor de no poder tocarte para sentir la seguridad de tu abrazo fuerte y la confusión de no entender cómo se vive ahora sin ti, te digo que te amo, te agradezco y que no descansaré hasta no ver que el mundo y este rincón del mundo en el que vivimos se parezca más a ese humilde tsunami amoroso que fue tu existencia.

Te amo papá, te amo por siempre…