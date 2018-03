FCU se manifiesta por caso de Barillas: “El Gobierno ataca a la autonomía de la casa de estudios”

Representantes de las diferentes federaciones de centros universitarios de las universidades autónomas de Venezuela se pronunciaron a favor del presidente de la FCU de LUZ, Yorman Barillas, y emprenderán una lucha en pro de su inocencia.

Jorge Arellano, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes (FCU – ULA), manifestó que llegaron a la ciudad de Maracaibo dando un apoyo contundente y rotundo a Barillas, quien además es candidato por el circuito 8 a la Asamblea Nacional y después del fallecimiento de un joven estudiante, es perseguido por el gobierno.

“Aún no se ha comprobado que nuestro compañero fue el causante del hecho, por lo tanto estaremos movilizados a lo largo y ancho del país. No es posible que el Gobierno nacional hoy quiera atentar no solamente en contra de nuestros líderes que han sido elegidos por la mayoría de las masas, sino que también ataca a la autonomía de la casa de estudios”.

Arellano señaló que han querido formar federaciones paralelas a las que ya existen y a la cual no reconocerán, aseguraron que hay una dirigencia comprometida con Barillas y con los compañeros que hoy son perseguidos por el ejecutivo nacional. Sostuvo que la universidad venezolana está en su peor momento de crisis pero allí estarán defendiendo la democracia.

Aunado a eso, Luztay Franco, secretaria de reivindicación de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU – UCV), indicó que apuestan por un reinicio de clases donde exista un compromiso de acceder a las mejorías de las universidades.

“Le pedimos al gobierno que deje a un lado el paralelismo político que de lo único que ha servido es provocar enfrentamientos internos entre los estudiantes de las universidades. También tienen que dejar la persecución política que no solo está afectando los casos visibles como es el de nuestro amigo Yorman Barillas”.

Sostuvo que para la próxima semana habrá un encuentro nacional de universidades para tratar el tema del presidente de la FCU – LUZ, asistirán a los diferentes consejos universitarios de las casas de estudios.

Para finalizar, Eduardo Fernández, miembro de la FCU – LUZ, acotó que rechazan contundentemente unas elecciones con el Alma Máter cerrada, la comisión electoral de la Universidad del Zulia es el único ente encargado dentro de la institución de poder llamar a procesos electorales estudiantiles y en ningún momento se le notificó.

“Los espacios de la universidad no pueden ser utilizados por un partido político para hacer elecciones de forma fraudulenta, se tiene que notificar sobre estas actividades y respetar las diferentes comisiones que hacen vida en nuestro recinto de estudios”.

