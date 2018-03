Conoce el conflicto del matrimonio de Jennifer Aniston y Justin Theroux

Ya han pasado tres meses desde que los actores Jennifer Aniston y Justin Theroux se casaron en una ceremonia “secreta”. Y aunque aseguran que este tiempo ha sido “maravilloso”, admiten que el éxito de su relación se debe a la mutua aceptación de sus diferencias, gustos y vicios.

El guionista de Iron Man 2, La era del rock y Zoolander 2 aseguró a la revista People que el único tema en conflicto con Aniston es su afición a los videojuegos.

Y aunque la ex protagonista de Friends acepta que su marido pase horas frente a una consola, aún no logra comprender por qué siente aquella atracción por este tipo de juegos.

“Jen no juega, y no entiende por qué yo juego, pero me deja hacerlo. Es bastante amable al dejarme libre para estar un par de horas, un par de veces a la semana, para jugar”, dijo Theroux a la revista People.

La pareja se casó el 5 de agosto en su mansión de Los Angeles.

DC/GDA