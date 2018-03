Cristiano Ronaldo: “Quiero la quinta y la sexta Bota de Oro”

Cristiano Ronaldo recibió hoy la cuarta Bota de Oro de su carrera, la tercera como jugador del Real Madrid, gracias a los 48 goles que materializó la pasada temporada en Liga. El luso recibió el galardón en el hotel Westin Palace de Madrid en un acto al que acudieron, entre otras personalidades, su representante Jorge Mendes, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid Emilio Butragueño, el entrenador Rafa Benítez y, cómo no, el presidente Florentino Pérez, que se mostró, como en él es habitual, muy cariñoso expreso: “Estamos ante un futbolista único y excepcional”. Hace unos días se convertía en el máximo goleador de la historia del Real Madrid con sus 324 tantos y ahora celebramos que ha ganado su cuarta Bota de Oro. Como presidente del Real Madrid es un orgullo tenerlo en nuestro equipo. Es una leyenda del fútbol mundial. Su dimensión es gigantesca. Está marcando una época. Cristiano es el mejor del mundo porque todos estos reconocimientos no le hacen caer en la autocomplacencia.

Fue el propio mandatario blanco quién hizo entrega del galardón a Cristiano, que también se mostró muy contento tras recibir el premio: “Antes de nada, quiero agradecer a todos que estáis aquí vuestra presencia: familia, amigos, entrenador, presidente, embajador de Portugal, medios… Es un nuevo momento bonito de mi vida deportiva. Recibir cuarta Bota de Oro es un honor y privilegio muy grande. Este trofeo es muy importante para mí y quiero agradecer a mis compañeros porque sin ellos no podría ganarlo. También deseo agradecer a todos los entrenadores, fisios y médicos que me ayudaron a estar bien físicamente. Eso sí, como dice mi presidente, nunca estoy satisfecho,siempre quiero más: quiero la quinta o la sexta Bota de Oro si es posible, pero para eso queremos ganar todos los títulos, porque sin ellos estos trofeos individuales no serían posible. Espero que nos veamos el próximo año”, comentó Ronaldo nada más recibir un galardón que le hace aún más único: es el único futbolista de la historia en haber logrado cuatro Botas de Oro. Messi, con tres, ya es mirado por el retrovisor por el portugués.

DC/ABC