Cristiano Ronaldo descansa en Marrakech bajo la protección de un amigo boxeador (Vídeo)

Cristiano Ronaldo está pasando unos días de descanso en la ciudad marroquí de Marrakech, donde contó con los servicios de su amigo marroquí Badr Hari, campeón del kick boxing, para protegerle contra sus seguidores.

En la prensa marroquí y las redes sociales circula profusamente un vídeo que muestra cómo Badr Hari recurrió a las amenazas físicas para proteger a la estrella del Real Madrid de las excesivas muestras de cariño de sus fans cuando estaba saliendo de un restaurante.

En el vídeo aparece una multitud de jóvenes emocionados por ver a Ronaldo salir el pasado sábado de un restaurante, tanto que Badr Hari tuvo que adelantarse y salir a calmar a los aficionados.

“No me hagáis avergonzarme. Le he dicho (a Ronaldo) que Marruecos es un país bonito y que tiene muchos fans aquí. Cuando aparezca, demostrádselo y aplaudidle; pero escuchadme bien: si alguien se porta mal o me molesta, le machaco”, amenazó Hari.

Las amenazas de Hari parece que surtieron efecto, ya que inmediatamente después el boxeador y Ronaldo salieron juntos bajo los aplausos del público y nadie se atrevió a acercarse a la estrella merengue.

Tras la calificación de Portugal para la Eurocopa de 2016, Ronaldo viajó a Marrakech para pasar unos días de vacaciones con su amigo Badr Hari, y ambos colgaron fotos en las redes sociales que fueron ampliamente comentadas por los medios, especialmente la que muestra a Ronaldo en brazos de Hari con la leyenda “Just married” (Recién casados) escrita por el púgil.

Badr Hari, también llamado “The Golden Boy” o “Bad boy”, es un campeón mundial del kickboxing holandés de origen marroquí conocido igualmente por su amistad con otra estrella del Real Madrid, Karim Benzema.

DC|LE