Baduel y Tirado llaman a los venezolanos a la #ResistenciaNoViolenta (Carta)

Alexander Tirado y Raúl Emilio Baduel, dos jóvenes aragueños condenados el pasado 4 de marzo a 8 años de prisión por protestar pacíficamente, envían una carta a los venezolanos, hoy cuando se conmemora el Día de la no violencia

En la misiva, los estudiantes y presos políticos hacen una invitación a todos los movimientos de resistencia que existen en el país, a que este viernes a las 8pm, realicen un tuitazo usando la etiqueta #ResistenciaNoViolenta, piden además a los venezolanos que se ayuden los unos a los otros, porque “el cambio está cerca”.

Cárcel de Tocuyito 2 de octubre de 2015

Ciudadanos venezolanos

Hoy, 2 de octubre en el marco del día de la #NoViolencia, queremos pedir ayuda al pueblo venezolano en nombre de todas las personas que estamos secuestrados por el régimen Castro-Comunista.

No olvidemos que esta lucha no termina hasta que saquemos del poder a quienes nos Desgobiernan y que solo juntos y unidos podremos lograr lo que solos no es posible. Con esto no estamos llamando a la violencia, llamamos a la organización de forma inteligente para derrotar a los violentos el #6D, ya hoy está a la vuelta de la esquina ese día crucial donde le demostraremos al régimen y al mundo que venezolanos queremos cambio y ese cambio será en paz y democracia, hoy solo faltan #63días para el comienzo de un nuevo rumbo para nuestro país.

Nuestra estrategia la #NoViolencia, por eso pedimos a los hombres y mujeres que luchan y sueñan con un mejor país que nos ayudemos los unos a los otros. Hoy a partir de las 8pm con la etiqueta #ResistenciaNoViolenta le pedimos el apoyo a todos los grupos de resistencia; Liberación23, JAVU, Operación Libertad, Resistencia V58, todos los movimientos Anonymus y a Voluntad Popular.

Animo, Fuerza y Fe.

Resistentes estamos ganando

@elgatodearagua

@Rbaduel

DC | LP