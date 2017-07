5 alimentos que se deben evitar después de las 7 de la noche

La recomendación es que después de las siete de la noche te abstengas de algunos alimentos, ya que es la hora cuando el metabolismo trabaja más lento, es la más cercana para ir a dormir y el cuerpo comienza a gastar menos energía.

Si puedes, restringe su consumo

Setas. Aunque son hortalizas con pocas calorías, contiene fibra dietética y propiedades de difícil digestión como la quitina. Por ello, figura entre los alimentos que se pueden evitar en la noche, sobre todo para quienes tienenproblemas estomacales.

Lechuga. Es un vegetal con gran cantidad de agua y pocos hidratos decarbono. Aunque es reconocido por sus beneficios para combatir el insomnio, de acuerdo con información la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, de la UNAM, consumirlo horas antes de dormir porque provocainflamaciónintestinal, gases y eructos.

Apio. Este vegetal es un diuréticonatural, lo cual puede ocasionar que tus deseos de ir al baño aumenten, lo cual puede interrumpir el sueño y hacer que tudescanso sea de menor calidad, afirma la nutrióloga Rebeca Flores.

Quesos. Sylvia Cruchet Muñoz, profesor de gastroenterología y nutrición pediátrica en la Universidad de Chile, sugiere un consumo muy cuidadoso por el alto contenido de grasa animal, así como su gran aporte calórico. Las personas con problemas de colesteroles mejor eliminarlos de su menú nocturno.

Café. Es catalogado como una de las bebidas estimulantes del sistema nervioso por la cafeína, la cual provoca insomnio porque bloquea la adenosina, un receptor que tiene un efecto sedante, generando un sentido de alerta y aumento de energía, como se explica en el artículo What Caffeine Actually Does to Your Brain.

Recuerda que a partir de las siete de la noche el cuerpo empieza a prepararse para descansar y en los temas de alimentación, la genética es clave en la asimilación y aprovechamiento de los nutrientes.

DC/Salud180