Solórzano: CNE viola Constitución al negar observación internacional

Según la candidata a diputada por el circuito número uno de Miranda, el Consejo Nacional Electoral no está cumpliendo con lo establecido en la Constitución y la ley con respecto a la observación internacional.

En entrevista con Sheina Chang y Gustavo Gómez Morón, la dirigente de Un Nuevo Tiempo explicó que la Carta Magna establece que se puede invitar tanto a observadores como acompañantes internacionales, recalcando que esta última figura solo existe en la legislación venezolana.

“Lamentablemente el CNE se niega a la observación y nosotros creemos que evidentemente tienen qué ocultar, porque cuando uno tiene la casa sucia, no la muestra (…) Aquí no quieren visitas porque evidentemente no quieren que se demuestre que en este momento Nicolás Maduro utiliza los medios de comunicación que nos pertenece a todos los venezolanos para hacer proselitismo político con sus candidatos”.

Cierre fronterizo

Para la diputada al Parlatino, Delsa Solórzano, el estado de excepción en la frontera no ha resulto los problemas del país , pues a su juicio, “los problemas siguen estando exactamente iguales (…) Este señor se va para allá, se da la mano con Santos y los problemas siguen iguales”, puntualizó.

Indicó que esta coyuntura no le ha generado beneficios al Ejecutivo Nacional con miras a las elecciones parlamentarias.

DC | UR