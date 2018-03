En la MUD, el ego es el candidato, por Joaquín Chaparro O. (@joaquinchaparro)

La diligencia política nacional, los factores opositores y muy especialmente los candidatos deben hacer un gran esfuerzo humano, partidista y estratégico para definir una campaña política unitaria, y ésta a su vez de testimonio de unidad, esperanza y cambio para todos los venezolano, ya que, en la calle el clamor popular es la consolidación de la UNIDAD como alternativa democrática y toma cada día más fuerza ese derecho que tiene el ciudadano de votar para cambiar el estado de cosas que lo aquejan.

Son muchos los candidatos que aún no logran entender el verdadero significado de la unidad, conciben las ideas equivocadas de “primero yo y después la unidad”. En ese sentido, exhorto a detenerse un momento para reflexionar y cambiar de actitud, puesto que al decidir ir con la tarjeta única nos comprometimos con el país a respetar su majestad, simbolismo, trascendencia, y por supuesto su indeclinable vocación de cambio, es decir, la unión que representa.

Es un solo país el que se volcara a las urnas a votar por la tarjeta única y no por candidatos por muy buenos que sean, esa es la verdad que muchos aspirantes a la AN no quieren creer o se niegan a creer porque primero colocan su imagen y allá en un rinconcito escondida la tarjeta de la unidad, la tarjeta de la manito. Por ello se observa una campaña con varios mensajes, entre ellos una campaña personalizada en los candidatos, lo cual constituye un gran error.

Para aumentar considerablemente nuestras posibilidades impulsemos la tarjeta de la unidad para concretar una contundente victoria electoral el 06-12-2015, debemos interpretar que vivimos nuestro mejor momento político electoral de los últimos 10 años. Es

imperativo un mensaje coherente que impulse al país a ponerse de pie para rescatar y defender la democracia, a lo que los partidos políticos y los candidatos están secuestrando con su actitud personalista la vocación de cambio del país. Es vital el asumir con humildad y seriedad los datos que nos muestran todas las encuestas, donde se reseña que la mayoría de los votos opositores son independientes. Privilegiemos a los ciudadanos que no militan en ninguno de los partidos que hacen vida en la MUD y de una vez por todas dejen los candidatos sus egos para otro momento. Luchemos juntos al lado del pueblo con un solo sentimiento, el deseo de recomponer la Patria.

Fortalezcamos la tarjeta única que representa el amplio apoyo a los factores opositores del país. Rompamos la presunción que significa para algunos andar en una “estrategia equivoca”, en esa de promocionarse individualmente para abultar de forma ficticia su votación y utilizar luego esos votos, para decidir candidaturas y maquetas futuras. ¿Qué vaina es esa?!Nos estamos jugando a Rosalinda el 6 de diciembre!

La tarjeta de la MUD es un patrimonio de toda la sociedad democrática y no tenemos derecho de marginarla porque es un activo muy valioso que todos hemos ayudado a construir y que ahora está en su mejor momento. El pueblo quiere votar en la tarjeta de la unidad y lo que vemos son candidatos promocionándose ellos. No tenemos margen de error y no hay excusa para equivocarnos. Demostremos que entre nosotros prevalece un “espíritu unitario”. Hagamos praxis política en la actual campaña para establecer una gran alianza popular nacional. Evitemos que en la MUD el Ego sea el candidato.

DC / Joaquin Chaparro / Ex Concejal de Maracaibo / @joaquinchaparro