Niña de Upata fue devuelta a su padre por orden de Fiscalía

La tarde del viernes, la niña de Upata (9 meses de edad) fue devuelta a su padre, Javier Viamonte, luego que la Fiscalía le otorgara la patria potestad temporal, tras el avance de la investigación en el caso del falso rapto que denunció la madre de la niña, el pasado 28 de julio de este año.

Allegados manifestaron estar satisfechos con la decisión, pues finalmente la niña estará en brazos de sus familiares en el estado Bolívar.

El proceso judicial continúa, pues se inició el lapso especial (45 días) para fijar la audiencia preliminar donde serán presentadas la madre de la niña: Jennifer del Carmen Jiménez, de 20 años, así como Geraldine Andreína Sierra Sortilet (la supuesta madre sustituta), de 24 años, y la mamá de esta, María Patricia Sortilet de Sierra, de 45 años de edad.

Su testimonio

En relación a la abogada de estas últimas, Clotilde María Casalena, de 51 años, quien también estuvo detenida desde el 29 de julio cuando acudió al Cicpc de Los Teques en calidad de defensa de Geraldine, el tribunal la liberó el jueves 6 de agosto, y le dictó medida cautelar sustitutiva de libertad, con régimen de presentación cada quince días.

La especialista en derecho manifestó que siempre fue inocente del caso, y su error “fue haber entregado un poder a Geraldine para que trasladara a la niña desde Puerto Ordaz hacia Caracas”.

Detalló exactamente cómo ocurrieron los hechos: “Estoy haciendo unas reparaciones a mi casa y uno de los obreros se me acercó a pedirme que ayudara a su hermana (Geraldine) porque iba a criar una niña y necesitaba un poder. Como soy abogada en libre ejercicio y tengo la facultad de otorgar poderes, lo hice. Incluso le dije que lo llevara a Notaría porque la Lopna es muy delicada con estos temas. Al final no lo hizo y me involucraron”.

La abogada describió que entregó el poder el sábado 25 de julio y después asegura que se desprendió del tema. El miércoles 29 de julio, en horas del mediodía, la llamó por teléfono la hermana de Geraldine para pedirle que la asistiera porque la mamá de la niña había denunciado el rapto, y al final ellas habían acordado era la entrega como regalada. “Le dije que se fuera a Fiscalía y entregara la niña, que expusiera el caso y evitara problemas”, detalló la jurista.

En Fiscalía enviaron a Geraldine para el Cmdnna Miranda y la niña pasó a la tutela de una Casa Hogar. Ella quedó detenida con su madre y la abogada que llegó luego a asistirla.

“Me dejaron detenida en el Cicpc porque le encontraron el poder que le emití y no estaba notariado. Ahí estaba el error que me incrimina”, dijo.

Tras varios días de investigaciones, la abogada fue liberada con cautelar. Incluso, dijo que habló con Geraldine mientras compartieron celda. “Me contó que la niña no fue vendida sino regalada, que la mamá no vivía con el esposo porque tenía una relación con otra mujer, y que la niña estaba enferma”. Esta versión fue desmentida por los familiares de la niña, pues goza de buena salud.

