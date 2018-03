Hospital de Lídice en Caracas suspende cirugías y consultas por golpiza a médicos

Médicos del Hospital Doctor Jesús Yerena de Lídice en Caracas, suspendieron indefinidamente las cirugías y las consultas externas como medida de protesta ante la inseguridad en la institución. Desde el lunes 3 de agosto de 2015 solo atenderán estrictas emergencias. El “hospital de Lídice”, como es conocido informalmente, recibe un promedio de 150 pacientes diarios.

Durante la tarde del viernes 31 de julio de 2015 personal médico fue agredido por los familiares de un paciente psiquiátrico que falleció, porque no pudo ser atendido. “El viernes vino un paciente con una obstrucción intestinal. El caso no se pudo manejar porque el médico adjunto estaba de vacaciones y no tenía suplente. Se estaban haciendo todas las gestiones para trasladarlo a otra institución, pero lamentablemente falleció. Los familiares tomaron acciones violentas en contra del personal del hospital”, relató Santiago Sánchez, representante de la Sociedad de Médicos Residentes de la institución.

Según Sánchez, el ataque de cinco personas dejó a una doctora con el tabique fracturado, a otra con una rectificación de columna y un tercer médico con abundantes moretones en el cuerpo. Dos enfermeras también fueron agredidas. Afirma que los agresores fueron detenidos y, pasadas 24 horas, liberados.

Durante la tarde del lunes los representantes de la Sociedad de Médicos sostuvieron una reunión informal con la directiva del hospital y con el encargado de seguridad hospitalaria del Ministerio del Poder Popular para la Salud. En ella se acordó apostar a cuatro funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la emergencia del centro de salud. Pero no se suscribió algún acta como garantía.

Inseguridad constante

“Aquí no hay seguridad, lo único que hay son unos cuatro o cinco milicianos cuidando las puertas. Son unos viejitos, uno hasta tiene un bastón”, explica el doctor Sánchez y asegura que los hechos violentos en la institución son una constante.

La dotación adecuada de insumos médicos es otra de las exigencias de los galenos. “Los insumos también son una parte importante de nuestra seguridad. Si, a medianoche, llega un paciente con un ataque cardíaco y yo mando al familiar a comprar una inyectadora para poder ‘pasarle’ los medicamentos, lo mínimo que va a pasar es que me van a decir dos groserías”, advierte.

DC | Runrun.es