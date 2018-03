Debate republicano bate récord de audiencia por protagonismo de Trump

El debate que mantuvieron los candidatos a las primarias republicanas el pasado jueves en Fox News batió un récord de audiencia en Estados Unidos y con un claro protagonismo del polémico multimillonario Donald Trump, según datos difundidos este viernes.

Unos 24 millones de espectadores vieron el debate, reportó de Nielsen, la compañía que mide las audiencias de televisión. Se trata del debate de unas primarias más visto en la historia de la televisión estadunidense, aseguró DPA.

Trump, querido y vilipendiado por los estadounidenses a partes iguales, es un personaje muy conocido y controvertido en Estados Unidos. Todo lo que hace lo convierte en un show mediático, desde presentar un libro hasta inaugurar un hotel, pasando por participar en un debate para decidir quién será el próximo presidente de los Estados Unidos.

El multimillonario, con su estilo franco y políticamente incorrecto, no defraudó a sus seguidores y fue la estrella mediática indiscutible de la noche.

El debate de dos horas de duración, el primero en el que participaba Trump junto a otros nueve candidatos republicanos, superó el programa de despedida del popular presentador y humorista estadounidense David Letterman, que despidió en mayo su Late Show tras 33 años en antena con una audiencia de 13,7 millones de dólares.

El programa prácticamente igualó la audiencia del partido de fútbol americano que enfrentó la pasada temporada a los Dallas Cowboys y los Philadelphia Eagles y que logró reunir frente al televisor a 24,3 millones de espectadores, según datos de CNN.

A pesar del éxito de público, el contenido del debate, sin embargo, no gustó al multimillonario.

Tras el debate, Trump declaró la guerra en Twitter a Fox News. El candidato republicano criticó con dureza a los periodistas de la cadena conservadora que moderaron el encuentro a raíz de las preguntas directas y agresivas que le hicieron.

“Realmente disfruté del debate incluso aunque el trio de @FoxNews, especialemente @megynkelly, no fue bueno ni profesional”, escribió Trump en la madrugada del jueves al viernes en su cuenta Twitter.

Trump, que parte como favorito en las encuestas para ser el nominado del Partido Republicano a las elecciones presidenciales de 2016, consideró que los periodistas de Fox News fueron más duros con él que con sus contricantes a la hora de hacer preguntas.

Especialmente, no le gustaron las preguntas de la periodista Megyn Kelly, quien le preguntó sobre declaraciones misóginas hechas en el pasado.

Trump no sólo no se retractó, sino que añadió: “Si no le gusta, lo siento. He sido muy amable con usted, aunque probablemente no debería serlo, teniendo en cuenta la forma en la que me ha tratado. Pero no lo haré”, dijo Trump a la periodista durante el debate.

En una entrevista en el programa Morning Joe de la cadena de televisión MSNBC, Trump se mostró “sorprendido” por la actuación de los tres periodistas que moderaron el debate en FoxNews y calificó su comportamiento de contrario a la ética profesional.

Los simpatizantes de Trump también utilizaron la red social Twitter para criticar a los presentadores y preguntarse si la cadena conservadora no debería cambiar su eslógan de “justo y equilibrado”, después del debate.

El presidente de Fox News, Roger Ailes, defendió la actuación de los tres moderadores y consideró que se trata del “mejor equipo de debate político de la televisión”.

